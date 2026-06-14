ON JE NJU IZGUSTIRAO, OSTAVIO BI JE ZBOG BOLJE RIBE: Bivša učesnica Elite bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Maje i Asmina! O njemu nije imala reči hvale: On je teški manipulator! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošće voditelja Stefana Miloševića Pande, Anastasije Buđić i Naide Varupe bile su pevačica i modna dizajnerka Sandra Valterović - Sexy Sandra i bivša učesnica ''Elite 8'', Branka Knežević.

Bivša učesnica ''Elite 8'', bez dlake na jeziku je prokomentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Branka je Asmina nazvala manipulatorom, koji je uspeo da obmane Marinkovićevu sroza njeno samopoštovanje i dostojanstvo.

- Nije mi jasno da jedna žena može da pređe preko svih onih uvreda. Ona je jača od Aneli i Stanije što se tiče manipulacije, jer ga je ''vodala'' kao kuče, išča s onom činijom za pse. Sada je ona ta, koju on voda. Nije mi jasno da je sa jednim Asminom koji je vređa i ponižava. Ne znam, možda Maja ima neki plan, kako će ga na kraju ostaviti. Moguće je da želi da pokaže ko je pravi Asmin i kakav mi. Nije mi jasno da postoji takav muškarac. Prema svakoj ženi je bio loš, to je činjenjica. Ne znam kako Maji nije jasno, da isto sada prolazi, kao Aneli i Stanija. On je psihički i emotivno nestabilna osoba. On je nju degustirao, ostavio bi je zbog bolje ribe. On je teški manipulator. Maju je sad uhvatio u tu svoju mrežu, manipuliše je svakodnevno.

Autor: S.Z.