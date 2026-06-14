AKTUELNO

Domaći

ON JE NJU IZGUSTIRAO, OSTAVIO BI JE ZBOG BOLJE RIBE: Bivša učesnica Elite bez dlake na jeziku prokomentarisala odnos Maje i Asmina! O njemu nije imala reči hvale: On je teški manipulator! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', gošće voditelja Stefana Miloševića Pande, Anastasije Buđić i Naide Varupe bile su pevačica i modna dizajnerka Sandra Valterović - Sexy Sandra i bivša učesnica ''Elite 8'', Branka Knežević.

Bivša učesnica ''Elite 8'', bez dlake na jeziku je prokomentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

Foto: RED TV Printscreen

Branka je Asmina nazvala manipulatorom, koji je uspeo da obmane Marinkovićevu sroza njeno samopoštovanje i dostojanstvo.

- Nije mi jasno da jedna žena može da pređe preko svih onih uvreda. Ona je jača od Aneli i Stanije što se tiče manipulacije, jer ga je ''vodala'' kao kuče, išča s onom činijom za pse. Sada je ona ta, koju on voda. Nije mi jasno da je sa jednim Asminom koji je vređa i ponižava. Ne znam, možda Maja ima neki plan, kako će ga na kraju ostaviti. Moguće je da želi da pokaže ko je pravi Asmin i kakav mi. Nije mi jasno da postoji takav muškarac. Prema svakoj ženi je bio loš, to je činjenjica. Ne znam kako Maji nije jasno, da isto sada prolazi, kao Aneli i Stanija. On je psihički i emotivno nestabilna osoba. On je nju degustirao, ostavio bi je zbog bolje ribe. On je teški manipulator. Maju je sad uhvatio u tu svoju mrežu, manipuliše je svakodnevno.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

RIJALITI MIŠ I LOVAC NA NOVAC! Milena Kačavenda nije imala reči hvale o Gastozu, otkrila da je on za nju NAJVEĆE RAZOČARANJE, evo zbog čega

Domaći

KAKO SEJEŠ, TAKO ŽANJEŠ: Milica Dabović bez dlake na jeziku prokomentarisala Sofiju Janjićijević i njen odnos sa Danetom (70): ŽAO MI JE NJENOG OCA! (

Domaći

LUPAO JE GLAVU O KAPIJU: Karić bez dlake na jeziku opleo po bivšem cimeru! On mu je ostavio najgori utisak u Eliti (VIDEO)

Domaći

Njemu je dosadno jer ga svaka hoće: Bivša učesnica Elite dala šok prognozu! Sigurna da će Alibaba smuvati Maju, a za njenu akciju sa Filipom nije imal

Domaći

BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nakon što je Asmin zatražio od Maje da ne izgovori ni početno slovo Carevog imena, oglasila se njegova majka Mevlida: NE BI TREBA

Zadruga

Njeno dete bi bilo srećnije da je bilo sa mnom: Matora bez dlake na jeziku progovorila o Aniti, pa se dotakla i Anđela, imala je da mu poruči samo jed