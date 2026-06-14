Hoće rodni list da bi... Alibaba provalio Anelin pakleni plan, osuo rafalnu paljbu po njoj! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku večeri u Šiša Baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o problemima s Majom Marinković.

- Šta se dešava sa tobom i Majom? - upitao je Darko.

- Ja nikada u životu nisam vređao devojku s kojom sam u vezi, ali ona uspe baš da me iziritira. Ona kao da me u nekim momentima ne razume apsolutno - rekao je Alibaba.

- Da li možeš da je uporediš sa Aneli? - upitao je Darko.

- Ona je žena koja isto voli da se svađa, ali kad njoj dođe momenat da se svađa onda ja odem iz stana. Ja stvarno volim Maju jer s njom živim 24 sata, ali ja sam uvek otišao od devojke kad sam morao da se pravdam za nešto što nisam uradio. Ona je rekla da će pokušati da promeni neke stvari, verujem da je Maja dobra devojka i ona želi da bude sa mnom stalno - rekao je Alibaba.

- Ti si sinoć rekao da Aneli nećeš dozvoliti da Nora dođe u Srbiju - rekao je Darko.

- Ja nisam glup čovek. Prošle godine sam dao da Nora dođe u Beograd, a ona je odvela sa Lukom na bazen. Imali smo pet meseci da rešimo oko Nore, a ja sa Norom želim da provedem vreme sam kao otac. Zašto nije dovela Noru za rođendan ovde? I sad pred kraj se ona setila da provuče temu Nora i rodni list. Ona je pre deset dana rekla da neću videti Noru i da joj ja nisam tata, a onda kaže da trebam Nori da dam 30 posto od stana. Ona bi sad da kupim Nori stan i da stan bude prazan narednih 14 godina. Nora sledeće godine ide u školu - rekao je Alibaba.

- Šta misliš o Staniji i Mileni? - upitao je Darko.

- Jedva čekam da vidim nastavak njihove svađe, tu će tek sve da se zakuva. Milena je lažna i odmah se iskompleksira, ona misli da je top riba u Beogradu - rekao je Asmin.

- Šta misliš o Viktoru i Mini? - upitao je Darko.

- Ti ovde kad se vežeš za jednu osobu, nije lako. Mislim da imaju stvarno emocije, ali videćemo da li će biti zajedno ili ne - rekao je Asmin.

- Šta misliš o Filipu i Aneli? - upitao je Darko.

- Ja bih najviše na svetu voleo da ona ima normalnog muškarca i da bude srećna i zaljubljena, ali ona izludi svakog muškarca - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.