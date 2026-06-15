USAMLEJNA SAM, OSEĆAM GNEV PREMA MENI! Stanija nikad otvorenija o svojim osečanjima, pa nagazila Kačavendu: Pokazala je koliko je ljubomorna (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Staniju Dobrojević koja je progovorila o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Kako si? Šta se sve dešava? - započeo je Darko.

- Osećam se jako usamljeno. Imam par ljudi s kojima mogu da prozborim koju. Ne smem ni sa kim da se nasmejem. Svi su negativni. Mene su stavili u kući na zub zbog plasmana. Osećam gnev prema meni. Ja volim društvo, druželjubiva sam. Mnoge žene ne mogu očima da me gledaju. Nije mi uopšte lako - rekla je Stanija.

- Kažu ljudi da je Mileni Kačavendi pala maska - glasila je konotacija.

- Ona je pokazala koliko je kvarna, ljubomorna i da ne može organski da me podnese. Izbegavla sam je jer sam videla da mnogo tračari. Mnogo je negativna i kvarna i samo hoće da tračari. Držala sam joj žensku stranu. Žena je kadropaćenica. Izdala je i Anu Ćurčić, iskoroistila ju je i izdala. Ona u radiju govori da bi Maju branila i da je polije kofom da ne kažem čega. I Asmin spušta loptu sa Milenom. Asmin je počeo prvi sa njom da se liže. Možda to radi zbog Maje. Milena je rekla sad da misli da ja imam dogovor sa Asminom. Ona u svađi gde je popila kaže j će te ova baba. Mene zabole za Kačavendu. - rekla je Stanija.

- Gledali smo prepirku između Aneli i Asmina oko deteta, rodni list, saglasnost... Sa druge strane imamo Maju koja je sa Asminom u odnosu. Čini se da Asmin i Aneli više ne pominju svoje probleme, a svi njihovi problem su bili tri godine na tvojoj grbači. Gde si ti sad u toj priči? - pitao je Darko.

- Sve najgore kad joj se bude vraćalo, zaslužila je. Tos u sve foliranti koji igraju kako im odgovara. Koja je razlika između mene i Maje iz Anelinog ugla? Ja ušla ovde oni sa novim partnerima - rekla je Stanija.

- Što te toliko Mina Vrbaški ne podnosi? - pitao je Darko.

- Ja Mini smetam od kako sam ušla, ja sam to osetila. Mi smo uspostavili komunikaciju u Odabranima. Mislim da on ne sme da priča sa mnom od nje. Od kako su se izmirili stvarno ga nema. Nije to više onaj Viktor od pre par dana. Meni je Ivan napakovao aferu sa Terzom, Sofija nije nasela, ali Mina se napecala.

Autor: Teodora Mladenović