Dete najviše ispašta: Maja sada sigurna da će Alibaba i Aneli morati oko Nore da se bore na sudu, razvezala jezik! (VIDEO)

Neočekivano!

Maja Marinković bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića prilikom čega je progovorila o problemima sa Asminom Durdžićem.

- Majo, zbog čega ukućani ne vide ljubav između tebe i Asmina? - upitao je Darko.

- Imali smo dosta svađa, on me stvarno dosta izvređao. Taki ovaj odnos ne bi prihvatio sve da nije pala nijedna uvreda, ja to znam. Mislim da će nam odnos biti bolji napolju - rekla je Maja.

- Kako, ako mu ti ne veruješ i nećeš se pomerati od njega 24 sata? - upitao je Darko.

- Ja njemu ne verujem jer je on koketa, naravno da mi neke stvari smetaju kad uđem u vezu. Ja ću se negde potruditi da mu dam poverenje, u životu ne možeš ništa držati na silu. On je prema meni dobar, ali ima baš pogan jezik - rekla je Maja.

- Kako si shvatila reči njegove porodice? - upitao je Darko.

- Ja ću biti gornja, neću to komentarisati, ali jasno je da hoće da se slade. Ja da sam slušala savete za svoj odnos, ne bi bilo ništa od toga - rekla je Maja.

- Rekla si da je Stanija željna pažnje - rekao je Darko.

- Ona je toliko željna pažnje, da nisam to videla u životu. Željna za sve pare apsolutno. Ona je medijski imala tu težinu nekada, ali ne i suštinski. Ja nisam čula još nešto o njenoj i Asminovoj vezi sem para. Slađa Poršelina jednako Stanija Dobrojević i tu bih apsolutno završila, veruj mi - rekla je Maja.

- Slušala si prethodne noći raspravu Asmina i Aneli oko rodnog lista - rekao je Darko.

- Mislim da se ni on, a ni ona nisu dovoljno zauzeli da reše neke ključne stvari. Jedino rešenje mogu da nađu na sudu, drugačije ne mogu. Ono u hotelu je bio nalet strasti i to je to. On je rekao da će ići preko suda i nadležni organi će se baviti tim stvarima. Ja sutra kad budem imala svoje dete, biću najbolja majka na svetu i ne bih volela da se meni takva situacija desi - rekla je Maja.

- Da li se plašiš da ćeš sa Kačavendom proći kao Stanija? - upitao je Darko.

- Ne, mislim da je Milena lažno branila Staniju zbog ostrašćenosti prema Asminu - rekla je Maja.

Autor: N.P.