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Jedva dočekao da je unakazi: Janjuš svim silama nagazio Kačavendu, ne može da je smisli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeo na pomen njenog imena!

Marko Janjušević Janjušević bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svađi Milene Kačavende i Stanije Dobrojević.

- Janjuše, interesuje me kako gledaš na sukob Milene i Stanije - rekao je Darko.

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- Ja pričam već mesecima unazad da je lažna i odmah skočim jer vidim da nema veze sa životom da ona brani Staniju, a ona uzme mene da vređa. Ona nema nikakve stavove, s kim je imala stav od početka rijalitija? S kim god je bila u dobrim odnosima, pa evo i ovog malog Daču vređa po ceo dan. Stanija nije ništa loše rekla, ona je bila ta koja se grlila sa dva muškarca i to je u pravu. Milena kao grli Aneli, a ona joj mlela decu i priča da smo onda Asmin i ja lažni. Moja veza je dosadna narodu za rijaliti, ali kakve su njihove veze i šta se dešava s njima? - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti deluju Filip i Aneli? - upitao je Darko.

- Zbog priče sve, šta može njih da spreči ako su zaljubljeni? Aneli bi ušla u vezu sto posto, to bi njoj bilo top. Oni ne mogu jedan dan zajedno, svađaju se i dok nisu zajedno. Sve prevaranti Darko - rekao je Janjuš.

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- Čini mi se da poslednjih dana ne možeš da smisliš ni Asmina - rekao je Darko.

- Jedino što ne mogu da ga smislim je zbog Uroša, to mi je katastrofa. Ja sam mu rekla da mu je najveći blam koji je doživeo od početka je ono što su njih dvoje uradili Urošu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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