Provocira me na sve moguće načine: Anita ne može da izađe na kraj sa Anelinim bezobrazlukom, a evo šta kaže za Đukića! (VIDEO)

Urnisala cimere!

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Aneli priča kako te nije uvredila otkad si trudna, a da li to radi na perfidan način tako što udara na Luku? - upitao je Darko.

- Naravno, ali nije istina da me nije uvredila jer mi je pričala da sam zlo, klempava i tako dalje. Priča da je Luka i dalje voli, to je provokacija za mene naravno koja nosim njegovo dete. Neće mene direktno jer ne znaju da li će biti osuđeni ili ne, a ona svakodnevno udara na Luku - rekla je Anita.

- Kako se ona kači na vašu temu i vaš odnos? - upitao je Darko.

- Ona stalno priča da smo mi sujetni i ljubomorni, a mislim da ona i Filip nemaju težinu kao par i da nas uvlači da bi bila temu. Evidentno je da ona mene ne zanima, želi fejk da nas ubaci - rekla je Anita.

- Primetio sam da Luka s emocijama priča o Filipu dok je on nekako vrlo suzdržan. Kada čuješ način na koji Filip odgovara Luki, kakve ti misli prolaze kroz glavu? - upitao je Darko.

- Imala sam situaciju gde mi je Filipov drugar pisao napolju da se vidimo i ja nisam želela jer je on Filipov drugar, a Luku nisam doživela kao njegovog prijatelja. Možda oni nisu neki uvau prijatelji, ali Luka mi pokazuje da mnogo više žali što su se razdvojili - rekla je Anita.

- Šta Filip radi sa Aneli? - upitao je Darko.

- On je možda rekao da je zaljubljen u Aneli da bi smanjio odgovornost i imao manje napade u kući. Kada si zaljubljen, valjda se boriš i tako dalje. Postoji fizička privlačnost, ali zaljubljenost je jako teška reč. Mislim da dete nije nikakva prepreka u životu da je on ne bi prihvatio - rekla je Anita.

- Kako gledaš na svađu Kačavende i Stanije? - upitao je Darko.

- Mislim da je Milena koristila Staniju da bi zgazila Asmina, ali juče su Asmin i Milena dogovarali kako da Staniju postave na mesto - rekla je Anita.

Autor: N.P.