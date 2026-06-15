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Obelodanjene najveće tajne takmičara Elite: Dači pukao film i sve ih raskrinkao, Kačavendu zakucao za dno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Dača Virijević bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru kada je progovorio o svom odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Videlo se na radiju da postoji ozbiljna netrpeljivost između tebe i Milene? - rekao je Darko.

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- Kod nas je uvek problem radio i to što Milena mene ne poštuje. Ona čim oseti da neko priča više od nje, ona mora da bude glavna i da priča više. Osećam da u radiju želi da bude dominantna i da ona bude ta koja će voditi glavnu reč. Uopšte mi se ne sviđa njeno ponašanje, deluje kao da se takmiči sa mnom. Ja želim da se distanciram od nje jer na neke stvari više ne mogu da ćutim. Deluje mi da se za sve takmiči sa mnom, vidim taj takmičarski duh u svakom smislu i tu mi je sve jasno. Izvlačio sam je iz mnogih sranja i bio uz nju, a ona me zamenila sa njenim Terzinjom koji je sada žestoko izvređao. Milena je pokazala da nije bila iskrena prema Sofiji kao i Sofija prema njoj. Sve ono što ja kažem dođe na repertoar - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videli smo šta se desilo sa Stanijom i Milenom - rekao je Darko.

- Ona odavno ima animozitet prema Staniji, već duže vreme me gurkala. Stanija je u jednom momentu rekla: ''Ja želim Anđela da izvučem iz sukoba sa Milenom'', njoj je to zasmetalo. Ona želi da svi muškarci skaču na nju, zato joj je i zasmetalo. Bilo je situacija kada je Stanija rekla da Ivan i Milena neće da kažu pravo mišljenje o Maji, a meni je Stanija rekla: ''Šta priča ovo?''. Ja sam je uvek spuštao i nisam joj davao da se pali na to. Sada smo došli do toga da Kačavenda priča da je Stanija imala dogovor s Asminom što znači da je sve vreme bila lažna prema Staniji - rekao je Dača.

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- Stanija je u jednom trenutku posumnjala da li si iskren prema njoj - rekao je Darko.

- Ima totalno pravo, znamo se dva meseca. Ja sam uz Staniju stao kada je cela kuća napadala, a sada imam pravo da kažem mišljenje za stolom. Ja nisam k*rac od komentatora, a ovo što sad radi Milena je k*rac za Staniju jer je branila - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' istina da se gledaju Sofija i Asmin? - upitao je Darko.

- Sofija ismeva Terzu svaki dan, ali on to ne želi da vidi. Njoj služi Terza samo da je brani od svih, on je priglup i on to prihvata samo da bi išao u kontru ljudima. Ona meni mesec dana priča kako se gleda s Asminom i da više ne nosi masku već gleda sve direktno u oči. Rekla mi je da je Asmin počeo da je muva kada je ona vrtela krugove sa Anđelom i ona misli da je on rekao: ''Mala crna'' za nju, a ne za Asmina. Vratite, ima već mesec dana da mi priča o njemu u šiframa kao o Atmiru Albi - rekao je Dača.

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- Šta misliš o pomirenju Viktora i Mine? - upitao je Darko.

- Viktor se uprpio zato što je Mina najavila da će izneti nešto o njemu. Jedno o drugom nešto znaju i zato su se pomirili, da izguraju već tri nedelje. Klasično foliranje - rekao je Dača.

Autor: N.P.

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