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Organski ne može da ga smisli: Bebica ispljuvao Đukića za sve pare, pa priznao da li vidi ljubav između Mine i Viktora! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezao jezik!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kako ti se čine Filip i Luka? - upitao je Darko.

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- Luka mi deluje mnogo iskrenije, Filip mi uopšte nije iskren i u svakom odnosu mi je isti. Aneli mu je rekla da je folirant, kao i što mu je Luka rekao - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li veruješ u priče da se Asmin i Sofija muvaju? - upitao je Darko.

- Ne znam, znam da su u početku imali komunikaciju neku. Ona je rekla da je Asmin ustvari Atmir po njenim šiframa, ali ne znam. Terza je reagovao i za Viktora i Milana, kao i sad za Asmina. Sve se poklapa da tu nešto postoji, ali ćemo još videti - rekao je Bebica.

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- Šta misliš o Mileni i Staniji? - upitao je Darko.

- Ispada da Milena ispada neiskrena prema ljudima, ali ja mislim da su oni nju svi donekle prodali i pokazali svoja prava lica - rekao je Bebica.

- Kako ti deluju Dragana i Matora? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora mi je skroz drugačija od one devojke koja je ranije bila u vezama. Mogu da razumem da je porodica opametila, ali meni neke stvari nisu logične. Matora zna kakva je vrsta njenog odnosa i da se to kod nas ne podržava. Ne mogu da verujem da je ona baš toliko sazrela i da je spremna da će neko tek tako da ode od nje, neverovatno mi je kako je prošle godine bila uz nju i nije dala da se odvoje - rekao je Bebica.

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- Da li se Viktor pomirio sa Minom da ga ne bi raskrinkala? - upitao je Darko.

- Mislim da su se pomirili od priče za trudnoću, deluje mi kao da je Mina odigrala na kartu trudnoće jer je danas već dobila - rekao je Bebica.

Autor: N.P.

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