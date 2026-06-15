Terza ne može da odoli Staniji: Na pomen njenog imena razvukao osmeh, priznao da bi joj čak bio i baštovan! (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Terza, braniš sve sada što si sam pričao i napadao Sofiju? - upitao je Darko.

- Ne branim ja nju toliko iskreno, ni ne napadaju je baš. Sofija ima svoje loše postupke u ovoj sezoni, ali što nije onda nije. Stvari su se okrenule jer je u sukobu sa Kačavendom i to sve od nje kreće negde. Aneli je glumila žrtvu kako je Sofija kriva što je dala piće Filipu, a kad je Aneli đuskala sa mnom onda ništa - rekao je Terza.

- Da li si ti ispao loš drug prema Mileni, pa nisi pametno koristio njene instrukcije? - upitao je Darko.

- Milena je mnogo loša žena jer samo traži sukob da bi imala šta da priča. Ona je jedva čekala da dođe ovde da pljuje, ali ništa od toga. Ona nikoga ne voli, nema prijatelja nikakvog - rekao je Terza.

- Da li bi voleo da budeš Stanijino hrabro srce? - upitao je Darko.

- Ako ne budem hrabro srce, biću baštovan u Majamiju. Ja nju gotivim i baš mi je draga - rekao je Terza.

- Kakva ti je relacija sa Borom? - upitao je Darko.

- Nikakva, izbegavam ga i neću mu se obraćati više. Meni je drago što mu porodicu nikad nisam uvredio i to je sve. Ja ih kompleksiram, oni polude i krenu da vređaju - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović