Nije uspela da zadrži suze: Dragana priznala da po cenu svega ostaje s Matorom, pa se emotivnim rečima obratila porodici! (VIDEO)

Obuzela je tuga!

Dragana Stojančević bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorila je o odnosu s Jovanom Tomić Matorom.

- Dragana, šta se dešava sa tobom i Matorom? - upitao je Darko.

- Sve je počelo od žurke zbog Jovaninih strahova da ću je ostaviti i otići. Jako me iznervirala što mi je kljucala mozak da ću je ostaviti, a ona zna šta sam sve uradila prošle godine i ostala s njom - rekla je Dragana.

- Je l' misliš da si kolatelarna šteta njenih trauma iz prošlosti? - upitao je Darko.

- Meni je krivo što ona nije imala lepa iskustva, ali zna da se trudim oko nje i da sam uz nju samo ne treba da mi dodatno staje na muku - rekla je Dragana.

- Je l' se plašiš suočavanja s porodicom? - upitao je Darko.

- Ne plašim se, samo nisam želela da ih uplićem ovde. Ovo je nešto što sam ja izabrala i mislim da oni nisu deo toga. Ja sam imala razgovor sa ocem i ja sam odlučila da odem i radim ono što osećam. To je tamo moja kuća i mogu tamo uvek da se vratim. Ja sam se Mićom posvađala jer mi je on nameće stav da moram da biram, ja ne želim da biram. Mene otac treba da voli jer sam njegova ćerka i da se moj odnos s njim ne menja, to je najbolji čovek kog ja poznajem. Možda ja nisam najbolja ćerka, ali sam njegova i samo želim da me on voli kao ćerku. Meni svi fale pritom me ovde većina ljudi ne voli i onda se osećam loše u ovoj kući. Ne može Asmin da komentariše moj odnos sa ocem, a svoju ćerku nije video. Ja sam ćutala ovde mesecima, gledala sam da Jovanu ne dovedem nekoga u sukob, ali neću više da ćutim - rekla je Dragana.

- Je l' imaš nešto mami i tati da poručiš? - upitao je Darko.

- Kada budem nominovana, čekajte me s dva auta jer imam mnogo stvari. Želim da idem svojoj kući, volim ih i puno mi nedostaju - rekla je Dragana.

Autor: N.P.