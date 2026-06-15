Mina procvetala nakon pomirenja s Viktorom: Zaboravila na sva poniženja i teške reči, od danas veruje samo u njihovu ljubav! (VIDEO)

Ko bi rekao?!

Mina Vrbaški bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom progovorila je o pomirenju s Viktorom Gagićem.

- Mina, kako je došlo do pomirenja s Viktorom? - upitao je Darko.

- Upali smo u neku raspravu i on je došao i meni rekao: ''Hoćeš rat sa mnom?'', ja sam rekla: ''Koji rat? Ajde da se smirimo ti i ja''. On je mene pogledao sa sjajom u očima i zvao me da popričamo. Tri sata smo pričali o svemu, on je na kraju zaplakao i rekao da dođem kod njega. Vidim koliko me voli i da ne može bez mene, isti je kao ja samo ja pravila gluposti. Razumeli smo da porodice nisu uz nas i rekli smo da ćemo se potruditi da budemo normalni - rekla je Mina.

- Da li pomišljaš na to da je kupio mir tri nedelje pred kraj? - upitao je Darko.

- Ne, ja to ne osećam i znam da će uvek biti priče, ali sam spremna da isključim taj deo. Ja sam normalna i mira pored njega, a osetim sve kao i na početku. Mislim da je moj odnos bitniji u meni nego ono što drugi pričaju - rekla je Mina.

- Šta osećaš sa Stanijine strane prema tebi? - upitao je Darko.

- On nikad nije bio s njom u rijalitiju i ja razumem njega, ali on mnogo puta nije čuo kad je ona mene podbola na kvarno. Stanija je pravila Asmina budalom, imala s*ks 20 puta, uzimala mu pare i tako dalje i ona našla meni nešto da priča? Ona kad je ušla rekla je da mene Asmin nikad nije interesovao, a sad obrće priču. S*re mi se od nje, bila sam s njom u rijalitiju i njena priča prolazi samo kod ovih što su bili prvi put u rijalitiju - rekla je Mina.

- Šta misliš o Dragani i Matoroj? - upitao je Darko,.

- Ja verujem da će se to sve prihvatiti kroz par meseci i smiri se, meni su to mnogo teške teme - rekla je Mina.

Autor: N.P.