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Ovo saznanje je Boru Santanu totalno promenila: Anastasija sklopila kockice, on zaćutao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Istina?

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića naredno pitanje postavio je Anastasiji Brčić.

- Anastasija, da li si spuštanjem lopte sa Borom promenila mišljenje o njemu? - upitao je Mića.

- Mislim da je bolestan čovek i da je ovde došao sa velikom šifrom. On uzima ozbiljnu terapiju, nije normalno kakve je reči izgovarao. Mislim da nije loš kao osoba i svima će da pomogne i učini, ali isfrustriran i oštećen - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam šta čini dobrog čoveka, a šta lošeg. Na osnovu postupaka u rijalitiju, Bora je jedan od najgorih ljudi kako se predstavio - rekao je Ivan.

- Mislim da sam ja u početku prema svima bio istinski dobar, ali su se ljudi promenili prema meni i posle je sve bilo drugačije - rekao je Bora.

- Bora više nije bio isti lik otkad je saznao da je Milica sa njegovim drugom koji im je bio na venčanju - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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