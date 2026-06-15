Jedva dočekali da unakaze Milenu Kačavendu: Njeni najveći neprijatelji je raskrinkali do koske, SAMO ONA stala na njenu stranu (VIDEO)

Ovo niste smeli da propustite!

Prethodna noć u Eliti 9 bila je rezervisana za još jednu emisiju "Izbacivanje. Takmičari su u Šiša baru razgovarali sa Darkom Tanasijevićem, dok je Dušica Jakovljević u studiju sačekala Jovanu Mitić koja je zauvek napustila Belu kuću.

Na samom početku Stanija Dobrojević je otvorila svoju dušu i priznala da se oseća usamljenije nego ikad. Žestoke reči sačuvala je za Milenu Kačavendu, koja je, kako Stanija kaže kvarna i ne može da je podnese.

- Ona je pokazala koliko je kvarna, ljubomorna i da ne može organski da me podnese. Izbegavla sam je jer sam videla da mnogo tračari. Mnogo je negativna i kvarna i samo hoće da tračari. Držala sam joj žensku stranu. Žena je kadropaćenica. Izdala je i Anu Ćurčić, iskoroistila ju je i izdala. Ona u radiju govori da bi Maju branila i da je polije kofom da ne kažem čega. I Asmin spušta loptu sa Milenom. Asmin je počeo prvi sa njom da se liže. Možda to radi zbog Maje. Milena je rekla sad da misli da ja imam dogovor sa Asminom. Ona u svađi gde je popila kaže j će te ova baba. Mene zabole za Kačavendu. - rekla je Stanija.

Mileni bivši dečko, Marko Janjušević Janjuš jedva je dočekao da se pridruži po prvi put Staniji i da demolira Kačavendu kao nikad.

- Ja pričam već mesecima unazad da je lažna i odmah skočim jer vidim da nema veze sa životom da ona brani Staniju, a ona uzme mene da vređa. Ona nema nikakve stavove, s kim je imala stav od početka rijalitija? S kim god je bila u dobrim odnosima, pa evo i ovog malog Daču vređa po ceo dan. Stanija nije ništa loše rekla, ona je bila ta koja se grlila sa dva muškarca i to je u pravu. Milena kao grli Aneli, a ona joj mlela decu i priča da smo onda Asmin i ja lažni. Moja veza je dosadna narodu za rijaliti, ali kakve su njihove veze i šta se dešava s njima? - rekao je Janjuš.

Dači Virijeviću je pukao film, pa je ove večeri obelodanio sve tajne Bele kuće, a posebno se obrušio na Milenu.

- Kod nas je uvek problem radio i to što Milena mene ne poštuje. Ona čim oseti da neko priča više od nje, ona mora da bude glavna i da priča više. Osećam da u radiju želi da bude dominantna i da ona bude ta koja će voditi glavnu reč. Uopšte mi se ne sviđa njeno ponašanje, deluje kao da se takmiči sa mnom. Ja želim da se distanciram od nje jer na neke stvari više ne mogu da ćutim. Deluje mi da se za sve takmiči sa mnom, vidim taj takmičarski duh u svakom smislu i tu mi je sve jasno. Izvlačio sam je iz mnogih sranja i bio uz nju, a ona me zamenila sa njenim Terzinjom koji je sada žestoko izvređao. Milena je pokazala da nije bila iskrena prema Sofiji kao i Sofija prema njoj. Sve ono što ja kažem dođe na repertoar - rekao je Dača.

Na iznenađenje svih, Aleksandra Jakšić je nakon svega priznala da bi se družila sa Milenom. Takođe je istakla da ona ima problem sa svakom ženom koja se približi muškarcu sa kojim je ona bila.

- Čini se da Mileni smeta svaka žena koja se približi muškarcu s kojim je ona nešto imala ili joj se dopala. Mene je napala zbog Janjuša iz čiste gluposti samo jer je sedeo sa mnom ispod trema. Ja sam se zaustavila kada nisam želela da stavim Janjuša za omiljenog jer on nije bio momak za mene. Mislim da je Stanijina bliskost s Anđelom dovela do toga - rekla je Jaškiča.﻿﻿﻿﻿

Autor: A. Anđić