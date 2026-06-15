BLAM VEKA! Maja držala slovo o roditeljstvu Aneli i Asmina, pa sa njim lomila krevet, a onda zbog ovoga doživela fras, ponovo joj učinio isto! (VIDEO)

Šok!

Prethodna noć u Eliti 9 bila je rezervisana za još jednu emisiju "Izbacivanje". Takmičari su u Šiša baru razgovarali sa Darkom Tanasijevićem, dok je Dušica Jakovljević u studiju sačekala Jovanu Mitić koja je zauvek napustila Belu kuću.

Maja Marinković je ove noći istakla da će njen dečko Asmin Durdžić i njena ljuta rivalka, a Asminova bivša žena, Aneli Ahmić morati da se bore za ćerku Noru preko suda.

- Mislim da se ni on, a ni ona nisu dovoljno zauzeli da reše neke ključne stvari. Jedino rešenje mogu da nađu na sudu, drugačije ne mogu. Ono u hotelu je bio nalet strasti i to je to. On je rekao da će ići preko suda i nadležni organi će se baviti tim stvarima. Ja sutra kad budem imala svoje dete, biću najbolja majka na svetu i ne bih volela da se meni takva situacija desi - rekla je Maja.

Uroš Stanić otkrio je da Anelin bivši, Luka Vujović ne može da izdrži da je gleda sa drugim muškarcem, a onda se osvrnuo na odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

- Konstantno provlačenje Aneli u njihovoj vezi. Željan je da se svađa sa njom da bi bio u kontaktu sa njom. Zamenili su samo devojke. Pričaju obične šlagere. Luka je pokazao veliku sujetu zbog Filipa i Aneli. Luka je nemoćan i ne može da gleda Aneli pored drugog muškarca - rekao je Uroš.

Anita Stanojlović istakla je da ne može da izađe na kraj sa bezobrazlukom Aneli Ahmić i njenim konstantnim mešanjem u njenu i Lukinu vezu.

- Naravno, ali nije istina da me nije uvredila jer mi je pričala da sam zlo, klempava i tako dalje. Priča da je Luka i dalje voli, to je provokacija za mene naravno koja nosim njegovo dete. Neće mene direktno jer ne znaju da li će biti osuđeni ili ne, a ona svakodnevno udara na Luku - rekla je Anita.

U toku razgovora sa Darkom Tanasijevićem, Maja i Asmin su krenuli sa svojim igrarijama ispod jorgana. Maja Marinković zakukala je na sav glas jer je navodno boli polni organ, ali je to nije nešto preterano zanimalo već je odmah od Asmina Durdžića zatražila da imaju intimne odnose.

Čini se da ovo Asminu nije teško palo već se odmah bacio na posao, a Maji se ovi previše dopalo obzirom da je jaukala i uzdisala na sav glas, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Maja Marinković i Asmin Durdžić dohvatili su se i drugi put ove noći, a u jednom momentu on je uradio nešto što je Maju izbacilo iz takta zbog čega je poludela, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić