AKTUELNO

Domaći

Ko je vama Dane? SKANDAL NAD SKANDALIMA: Terza pere Sofiju od afere sa 41 godinu starijim muškarcem, odmah krenuo u napad na Kačavendu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Takmičari biraju osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a reč je dobio Anđelo Ranković.

- Mogao bih da navedem mnoge, a prvo Milenu Kačavendu koja je izdala sve i svakoga, ali neću. Anita je broj jedan. Ona gazi svakoga, i one najbliže i sve. Broj dva je njen partner Luka koji u svemu tome učestvuje, a sve je to radio. O Ivanu sam milion puta priča i o njenogim odnosima i porodičnim i drugarskim - rekao je Anđelo.

- Milena je prvo mesto. Žena je spremna na sve bukvalno zbog teme. Kakve veze Dane ima sa rijalitijem? Nju mogu da navedem zbog situacije sa Janjušem. On je za nju bio njaveći monstrum, a onda se napolju j*bala, došla ovde iznela i ukanalila se. Spremna je bila da zastupa stavove Stanije Dobrojević, a onda je u radiju rekla da nije ostavrena i automatski je udarila na njeno majčinstvo. Aneli je druga osoba. Da nije bila Stanija u pitanju ne bi je ni pozvali ovde. Spremna je da legne s ačovekom koji je rekao da joj je pas j*bao majku... Treća osoba neka bude Sara Stojanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dane 1954. godište, j*balo te sunce! Terza upropastio Sofiju čas posla, ona mu ponovo izvređala sve što ima, pa DEMANTOVALA da se ljubila sa 41 godinu

Zadruga

Podrška zakazala! Terza i Sofija dobili samo jedan poklon, Uroš odmah razrešio rebus: Posprdali su se sa vama, pozdravi MEDU! (VIDEO)

Zadruga

Šok nad šokovima: Hana posle svega opet huška Neria na rat sa Aneli! (VIDEO)

Domaći

Poznata folkerka rodila dete MILIONERU, nakon što su je se roditelji ODREKLI zbog prethodne veze sa starijim muškarcem! Rodila se ljubav tokom POSLOVN

Politika

SKANDAL NAD SKANDALIMA! Najstrašnije uvrede na račun Švajcarske od blokaderskih voditelja na Novoj S! (VIDEO)

Domaći

Mala Cana je u braku sa 41. godinu starijim kolegom, a kuma na venčanju bila joj je ova POZNATA PEVAČICA!