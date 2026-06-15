Ko je vama Dane? SKANDAL NAD SKANDALIMA: Terza pere Sofiju od afere sa 41 godinu starijim muškarcem, odmah krenuo u napad na Kačavendu (VIDEO)

Neočekivano!

Takmičari biraju osobu koja je spremna na sve zarad svog cilja, a reč je dobio Anđelo Ranković.

- Mogao bih da navedem mnoge, a prvo Milenu Kačavendu koja je izdala sve i svakoga, ali neću. Anita je broj jedan. Ona gazi svakoga, i one najbliže i sve. Broj dva je njen partner Luka koji u svemu tome učestvuje, a sve je to radio. O Ivanu sam milion puta priča i o njenogim odnosima i porodičnim i drugarskim - rekao je Anđelo.

- Milena je prvo mesto. Žena je spremna na sve bukvalno zbog teme. Kakve veze Dane ima sa rijalitijem? Nju mogu da navedem zbog situacije sa Janjušem. On je za nju bio njaveći monstrum, a onda se napolju j*bala, došla ovde iznela i ukanalila se. Spremna je bila da zastupa stavove Stanije Dobrojević, a onda je u radiju rekla da nije ostavrena i automatski je udarila na njeno majčinstvo. Aneli je druga osoba. Da nije bila Stanija u pitanju ne bi je ni pozvali ovde. Spremna je da legne s ačovekom koji je rekao da joj je pas j*bao majku... Treća osoba neka bude Sara Stojanović.

Autor: A.Anđić