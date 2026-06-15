Miki i Ena se mire! Dudić se oglasio za Pink.rs, progovorio o snajki, reakcijama Zlate i Hasana, pa se osvrnuo na bivšu devojku: Želim joj samo jedno, a to je da...

Naš klavijaturista, sin Hasana Dudića i Zlate Petrović, Miki Dudić, prethodne nedelje napustio je "Elitu 9", odlukom publike, a sada je za naš portal otkrio kakvo je stanje u njegovoj porodici, kao i šta su mu majka, otac i deca rekli kada je u pitanju njegovo učešće.

Miki Dudić, sada već bivši učesnik "Elite 9", sumirao je svoje učešće za Pink.rs, te se tako osvrnuo na reakcije majke i oca na njegovo učešće, odnos sa snajkom Enom Čolić, ali i na bivšu devojku, Teodoru Toković.

- Šta da kažem, pregršt emocija je bilo i sa jedne i sa druge strane, klinci su pustili suzu i burazer Jovan i keva, nekako su bile pomešane emocije. Mnogo je to vremena, devet meseci sam bio odsutan od klinaca i porodice. Bio sam šokiran kada sam ih video, a zatim smo u kolima bili svesni da idem kući definitivno, grlili smo se i svašta smo pričali. Ja sam bio preumoran, tako da, legao sam da odmorim, odspavam i saberem utiske - rekao je Miki na samom početku, te nam je otkrio šta su mu po izlasku rekli Zlata i Hasan:

Kada sam sa Zlatom i Hasanom razgovarao odvojeno, sličnog su bili mišljenja što se tiče mog učešća. Dali su mi podršku, sve što sam mislio da sam pogrešio, oni su to nekako negodovali i bili su zadovoljni sa mojim učešćem, utisak je bio pozitivan. Iznenadili su se što sam bio pod ručnom, što sam uspeo da se obuzdam i da ne napravim kiks, mislim, bilo je malih gafova, ali su strahovali da nešto ne napravim što bi izazvalo veću štetu, diskvalifikacije ili slično, da se možda ne obrukam, to vređanje i psovke, što sam izbegavao, tako da su bili stvarno zadovoljni s mojim učešćem.

Kada je reč o njegovoj snajki, devojci njegovog polubrata Jovana Pejića Peje, Eni Čolić, imao je veoma oprečne komentare na njen račun tokom svog učešća, ali i gostovanja na RED televiziji po samom izlasku, te nam je sada otkrio da li su se čuli i porazgovarali o celokupnoj situaciji.

- Što se tiče Ene, svi me pitaju, sve jedno te isto govorim, kao papagaj...Tamo se sve to čuli i videlo šta sam ja govorio, naravno, uticao je malo taj zatvoren prostor na mene. To je neka prirodna briga prema mlađem bratu, sad, eto, hoću da kažem da neke stvari idu pozitivnom nekom putanjom, vidim da je Jovan zadovoljan svojom devojkom, vidim da su okej, tako da sam imao možda lošu procenu. Nadam se da će sve da bude okej što se tiče njih dvoje - rekao je klavijaturista.

Za sam kraj, dotakli smo se i njegove, sada već, bivše devojke, pevačice Teodore Toković, sa kojom je raskinuo pre ulaska u rijaliti. On nam je ovom prilikom otkrio da li se čuo sa njom po izlasku, kao i da li se nada pomirenju.

- Što se Teodore tiče, bio sam obavešten da se stvar promenila i to je sad sve prošlost o kojoj ne bih više dužio...Želim joj samo jedno, a to je da bude srećna - kratko je rekao Miki za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić