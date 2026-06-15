Vratile su mi se emocije! Aneli šokirala svojim priznanjem, Asmin odbio da reši problem o starateljstvu! Tenzija dosegla vrhunac! (VIDEO)

Nema kraja agoniji!

Naredni budžet Aneli Ahmić je dodelila Asminu Durdžiću.

- Uroš je dobio srednji budžet! Poštujem što je rekao da me više neće komentarisati. Njega sam štitila iako je govorio da me neće gaziti, a jeste. Vređaćemo se verovatno opet, ali imam neku dozu empatije prema njemu. Stanija, vidim da si željna kadra. Ne interesuju me tvoji sukobi sa Kačavendom, a ne zanimaju me. Ja ni sa kim nisam spustila loptu, namazanija sam od tebe. Ti si sad potvrdila da si su se dgovarali napolju. Tebi je malo svega - rekla je Aneli.

- Da te prevario sa nekom Persom nikad ne bi ušla! Ne mogu da slušam više ove šlagere, dosta je više. Krećemo od nule! Iskoristio me za rijaliti - rekla je Stanija.

- Ovo si ti napravio smeće zbog tvoje j*bačine i dr*giranja. Otišao si u Majami jer si se počeo dopisivati sa njom. Što ne želiš dati papir za Noru? - rekla je Aneli.

- Nije bio, lepo je pisao - rekla je Stanija.

- Meni su se u hotelu vratile emocije, nisam znalka šta se desilo. Posle si me ponizio najstrašnije, ostavljao si me u izolaciji da spavam sama i da zalužujem da spavam na podu kao ker, a ja sam majka tvog deteta. Pokazao si koliki si montrum i na šta si sve spreman zarad svog cilja. Ja imam pravo da spominjem Noru jer je moja i nedostaje mi, a ti nemaš - rekla je Aneli.

- Gde ja budem biće i Maja - rekao je Asmin.

- Ne može upoznati Noru još - rekla je Aneli.

- Zašto nisi došao i rekao: "Da li ću moći videti Noru?" - pitala je Aneli.

- Rat između nas traje tri godine, imali smo deset meseci da rešimo oko Nore. Rekao sam da samo tražim tri stavke, a ti traži 33 i dolazi advokat, ti to nisi htela ovde - rekao je Asmin.

- Možemo li sada? - pitala je Aneli.

- Ne možemo - rekao je Asmin.

- Koje su tvoje tri stavke? - pitala je Aneli.

- Da odlučujemo zajedno gde će Nora u pkolu, da je viđam kad hoću i da i da ide kod moje porodice - rekao je Asmin.

- Nisi podoban da budeš otac - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić