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Sutra se menja sve: U Elitu stižu dobro poznata lica, spremni da naprave pometnju na imanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić/Privatna arhiva//Pixabay.com ||

Pratite sutra žurku odmah posle emisije "Amidži šou".

Svakog utorka, odmah posle emisije "Amidži šou", rezervisan je termin za žurku u Eliti, koja uvek promeni tok rijalitija. Naime, Veliki šef obezbedio je brojna iznenađenja za učesnike, te ni ne slute ko će se sutra pojaviti na imanju i atmosferom napraviti opštu pometnju u Šimanovcima.

Reč je o pevačici Milici Jokić, koja je svaki put napravila atmosferu za pamćenje.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

No, ona neće biti sama, već će za atmosferu biti zadužen i pevač Igor Mitrović, koji je nedavno bio u Eliti sa pevačicom Jelenom Kostić, te su napravili žurku koja se pamti.

Foto: Privatna arhiva

Učesnike će, takođe, muzikom razveseljavati i dobro poznati DJ Denny, koji je postao miljenik, kako stanara Bele kuće, tako i miliona gledalaca.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

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