Sutra se menja sve: U Elitu stižu dobro poznata lica, spremni da naprave pometnju na imanju

Pratite sutra žurku odmah posle emisije "Amidži šou".

Svakog utorka, odmah posle emisije "Amidži šou", rezervisan je termin za žurku u Eliti, koja uvek promeni tok rijalitija. Naime, Veliki šef obezbedio je brojna iznenađenja za učesnike, te ni ne slute ko će se sutra pojaviti na imanju i atmosferom napraviti opštu pometnju u Šimanovcima.

Reč je o pevačici Milici Jokić, koja je svaki put napravila atmosferu za pamćenje.

No, ona neće biti sama, već će za atmosferu biti zadužen i pevač Igor Mitrović, koji je nedavno bio u Eliti sa pevačicom Jelenom Kostić, te su napravili žurku koja se pamti.

Učesnike će, takođe, muzikom razveseljavati i dobro poznati DJ Denny, koji je postao miljenik, kako stanara Bele kuće, tako i miliona gledalaca.

Autor: pink.rs