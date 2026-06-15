MUK U BELOJ KUĆI! Nerio postavio Aneli na svoje mesto, poručio joj da nikad neće oprati Sitine monstruoznosti (VIDEO)

Kakav preokret!

Naredni budžet dodeljen je Lepom Mići.

- U mnogim situacijama si me podsetio na mog oca. On me isto tako zvao mala. Odlučila sam poslednjih mesec dana da te slušam. Želim svako jutro da dolazim u Pab i da me ti savetuješ - rekla je Aneli.

- Prodajemo tri prstena, dva od Asmina i jedan od Janjuša, licitacija uživo nakon završetka u toku "Narod pita" - rekao je Ivan.

- To pokazuje kakva sam ja žena, četiri prstena - rekla je Aneli.

- Ti si indirektno neko ko je meni ovde najviše pomogao, a ne velikim budžetima i stvarima. Ti si svojim ponašanjem pokazala tačno od čega sam ja bežao - rekao je Nerio.

- Od narkotika - rekla je Aneli.

- Po svaku cenu hoćeš da zaštitiš porodicu, a mene hoćeš da nazoveš narkomanom. I da jesam to ne menja činjenicu da je ona htela ubiti moje dete dok je bila u stomaku. Ona je imala zabranu pristopa nama! Ti sa svojim pokušavanjem uništavanja mene... Ja sam rekao da mi je transvestit popušio k*rac i šta ti imaš sa tim. Šta god da uradiš ne možeš opravdati njene postupke - rekao je Nerio.

Autor: A.Anđić