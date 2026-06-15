Kajem se što sam vređao tuđu decu i bio brutalan na jeziku: Asmin konačno došao sebi, setio se da je i on otac! (VIDEO)

Konačno!

Asmin Durdžić priznao je zbog čega se kaje.

- Ja se kajem što sam sebi dozvolio da mi ljudi koji su gori od mene prebacuju kakav sam ja otac. Kajem se što sam dozvolio da mi pričaju kakav sam otac, ali to sam napravio sam. Kajem se što sam vređao tuđu decu i što sam bio brutalan na jeziku. Kajem se zbog klipa gde se ljubim sa tobom za šest piva i što nisam odmah bio iskren prema Maji - rekao je Asmin.

- Da sam znala šta mi sledi ne bih nikad pristala da uđem. Svi mogu da se slade i sprdaju sa mojim emotivnim životom. Verujem da će sve ovo izaći na dobro. Neka bude situacija sa Urošem Stanićem. Nisam to smela sebi da dozvolim - rekla je Stanija.

- Nisam smela sebi da dozvolim s*ksualni odnos van veze sa Filipom. Kajem se što Asminu nisam dala ranije pristup. Suzdržavala sam svoje emocije iliti simpatisanje. Treća situacija je što se kajem jer sam određenim ljudima dala pristup - rekla je Maja.

- Ja se kajem što sam unela priču o Milici kad je bila trudna - rekla je Anita.

- Ja se kajem što sam branio neodbranjivo i što sam se mešao u odnos u koji nisam trebao. Nikad više ne bih ušao sa ovom ženom u odnos nego bih čekao nešto bolje - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić