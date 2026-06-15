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Volela bih da mi je živa pokojna majka: Matora puca od ponosa, nije verovala da će ikad doživeti ovako nešto (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Za ovo je živela!

Anđelo Ranković je sledeći priznao zbog čega se kaje.

- Kajem se isključivo što sam svojim odlukama i postupcima doveo moje u situaciju da slušaju najveće bljuvotine, gadosti i vređanja mene i njih - rekao je Anđelo.

- Ja se ne kajem ni zbog čega. Ja stojim čvrsto iza svih svojih postupaka glavom i bradom. Ja sam ovde zbog svoje dece, a oni to ne gledaju. Jedino se kajem jer nisam pružila ruku učesnicima, tj. smatram da nisam trebala da pružim nikome. Na kraju balade dođosmo na to da oni kojima nisam pružila ruku ispadoše normalniji, pristojniji i pravičniji - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvi put stojim i nemam zbog čega da se kajem. Volela bih da mi je pokojna majka živa. Uvek sam imala tokične veze, volela bih da mogu da vide da se ponašam normalno. Jedino mogu da se kajem što nemam više razumevanja za tu situaciju prema njoj inače ne bih imala šta da navedem - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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