AKTUELNO

Zadruga

Ne kaje se što je bila sa 41 godinu starijim muškarcem?! Sofija šokirala svojim priznanjem, Dragana završila u suzama zbog svog oca! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni!

Sofija Janićijević je sledeća priznala zbog čega se kaje.

- Kajem se što sam nekim džukelama dozvolila da komentarišu moju majku. Takođe se kajem što sam Terzu slagala i što sam iznela sve i svašta o njemu i lagala i vređala njegovu porodicu - rekla je Sofija.

- Kajem se zato što sam dozvolio sebi da uvredim Milicu, majku mog deteta. Kajem se što sam Sofiju vređao - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kajem se što sam ovu devojku vređao na nacionalnoj osnovi. Znam kako je kad su mene vređali i kad mi neko spomene majku. Ja ću muški podneti sve! Idem na sud i platiću sve što treba - rekao je Bora.

- Moj ulazak nije ništa promenio i moj problem ostaje onakav kakav je bio - rekao je Nerio.

- Kajem se situacije u kazinu što moram opet da pričam o svojoj porodici. Moj otac je najbolji na svetu i znam da se mene nikad neće odreći, već je samo ljut - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ko je vama Dane? SKANDAL NAD SKANDALIMA: Terza pere Sofiju od afere sa 41 godinu starijim muškarcem, odmah krenuo u napad na Kačavendu (VIDEO)

Domaći

BILA SAM BESKUĆNIK I JELA BUĐAV HLEB! Velika ispovest Male Cane koja je sada sa 41 godinu starijim! Trpela nasilje od oca: Zbog maltretiranja otišla o

Domaći

Mala Cana je u braku sa 41. godinu starijim kolegom, a kuma na venčanju bila joj je ova POZNATA PEVAČICA!

Zadruga

Ovo je čekao celu noć: Ivan nasmejao sve svojim izlaganjem na engleskom jeziku, pa se u svom stilu obrušio na Anđela (VIDEO)

Zadruga

Dobro je da se iskulirao, da ne bi Terza video kako se ponaša pravi muškarac: Viktor i Mina progovorili o Borinim pretnjama, Sofija ponizila svog bivš

Zadruga

'RAZVOD MI JE BIO ISHITRENA ODLUKA' Kačavenda priznala da se kaje zbog stavljanja tačke na brak, Stanislav još jednom potvrdio da ga Maja NE ZANIMA: N