Ne kaje se što je bila sa 41 godinu starijim muškarcem?! Sofija šokirala svojim priznanjem, Dragana završila u suzama zbog svog oca! (VIDEO)

Iskreni!

Sofija Janićijević je sledeća priznala zbog čega se kaje.

- Kajem se što sam nekim džukelama dozvolila da komentarišu moju majku. Takođe se kajem što sam Terzu slagala i što sam iznela sve i svašta o njemu i lagala i vređala njegovu porodicu - rekla je Sofija.

- Kajem se zato što sam dozvolio sebi da uvredim Milicu, majku mog deteta. Kajem se što sam Sofiju vređao - rekao je Terza.

- Kajem se što sam ovu devojku vređao na nacionalnoj osnovi. Znam kako je kad su mene vređali i kad mi neko spomene majku. Ja ću muški podneti sve! Idem na sud i platiću sve što treba - rekao je Bora.

- Moj ulazak nije ništa promenio i moj problem ostaje onakav kakav je bio - rekao je Nerio.

- Kajem se situacije u kazinu što moram opet da pričam o svojoj porodici. Moj otac je najbolji na svetu i znam da se mene nikad neće odreći, već je samo ljut - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić