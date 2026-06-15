Odnos im prelazi u PATOLOGIJU: Miki Dudić bez ustezanja o Maji i Asminu, spomenuo Daneta, pa progovorio o aferi sa Sarom Stojanović: Nisam želeo vezu ni sa kim, a kamoli s njom...

Veza Maje Marinković i Asmina Durdžića, kao i afera Sofije Janićijević sa Danetom (70), pa i mnogi drugi odnosi, glavna su tema domaćih medija, ali i socijalnih mreža, a svoj sud dao je i bivši učesnik "Elite 9", klavijaturista i muzičar, Miki Dudić.

Miki se, naime, na samom početku osvrnuo na aferu Sofije i Daneta (70).

- To je priča koja je tamo ostavila pečat u rijalitiju. Ne znam, meni je Sofija dobra osoba kao prijatelj, kao drug, imali smo korektan odnos i relaciju, ali mi je to dramatično i komično zajedno, pomešano je. Bilo mi je krivo zbog Terze, vidim da su sada okej, ali mislim da neće opstati. Mislim da mu je lakiše da bude sa njom zajedno dok je u zatvorenom prostoru, da provodi vreme, navikao je na nju. Drugačije je kada si u zatvorenom prostoru, sa nekim eto možda da sebi olakšaš učešće, to je neka stvar navike... - ističe Miki i nastavlja:

- Da li sam video snimke?! Da, video sam snimke kako se ljube Dane i Sofija, smejao sam se, pa sam vratio period kada je ona sve to demantovala na "Pitanjima novinara", pa je priznala, jer nije imala kud. Pokušala je da se izvuče, ali istina uvek ispliva, ali posle eto, nekako je tu imala ručnicu materijalnu, matematičku što sigurno nije za primer mlađim devojkama da tako postupaju, jer ipak ima nešto vrednije što novac ne može da kupi, a to je obraz i ženska čestitost kada se ukalja, teško može posle da se ispravi. Ne bih da sudim ništa Sofiji o Danetu, ali da je smešno ispalo, ispalo je smešno, mislim da ona i Terza neće opstati - rekao je Miki, te se tako osvrnuo na vezu Maje Marinković i Asmina Durdžića, koja je iz dana u dan sve turbulentnija:

Što se tiče Maje i Asmina, oni su dve tempirane bombe, toliko su temperamentni i jedno i drugo, među njima puca strast, što se da i videti preko strimova, da imaju često odnose i da se ne odvajaju. Isto tako, oni su i ljubomorni, njihov odnos prelazi u patologiju! Niz uvreda su izneli jedno drugom, ali opstaju jedno s drugim. Maji je povod da uđe u vezu bio taj što se pojavila i Stanija, što se priključila u rijalitiju, tu ju je videla kao konkurenciju, to je motiv više. Kada izađu, mislim da neće opstati.

Ovu sezonu, kada je njegovo učešće u pitanju, obeležio je intimni odnos sa mladom Sarom Stojanović prema kojoj on, kako nam je rekao, nije ništa osećao.

- Šta da ti kažem, bilo je ishitreno, ništa nisam uvećavao i nisam imao simpatije prema njoj. Prepio sam, stiglo me je sve, i neka prošlost i neke bivše veze, bio sam u apstinenciji šest meseci. Ja se ne sećam pola te večeri, prepričali su mi da sam ležao, da se ona podvukla pod jorgan i desilo se šta se desilo. Nisam za to da se ti initmni odnosi dešavaju pred kamerama jer imam dvoje dece, osećao sam se kao na stubu srama, ali je to prošlost, izgleda mi sve smešno. Nikakvu vezu nisam želeo ni sa jednom učesnicom, a kamoli sa Sarom... - rekao je Miki za Elitu.rs i dodao:

Ništa loše ne mislim o njoj, ali je ona jako emotivno nestabilna i nadam se da će naći neku stabilnost, ako već nije tamo sa Muratom se stabilizovala. Tako da, nemam ništa ozbiljlno da kažem na tu temu

Autor: Nikola Žugić