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Anita nije jedina trudnica u Eliti 9?! Večeras istina isplivava na videlo: Mina Vrbaški radi TEST NA TRUDNOĆU

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pixabay.com ||

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Mina Vrbaški prethodnih nekoliko nedelja provela je u veoma turbulentom odnosu sa Viktorom Gagićem, s obzirom da je on hteo da raskine, ali ona to nije želela, pa ga je tako pratila u stopu, svađala se sa njim, nakon čega su, skoro pa uvek, završavali u istom krevetu u zagrljaju.

Foto: Pink.rs

Nakon nekog perioda, kada su rešili da konačno stave tačku na njihov odnos, dogodio se pravi preokret, s obzirom na to da se Mina poverila učesnici u rijalitiju da ima osećaj da je u drugom stanju, što je kasnije demantovala, pa se brže-bolje pomirila sa Viktorom, te danas uživaju u srećnoj vezi.

No, ipak, došlo je vreme da istina ispliva na videlo i da se dobije odgovor na pitanje: Da li je Anita Stanojlović jedina trudnica u Eliti 9?! Večeras, Milan Milošević će ušetati u Belu kuću, te će tako Mina uraditi test za trudnoću u hotelu, kako bi se odgonetnulo da li je Vrbaški u drugom stanju.

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Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

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