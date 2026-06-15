DOBRA STARA - TRUDNA SAM! Sandra Obradović ubeđena da Mina pokušava na silu da zadrži Viktora, evo kakve su njene prognoze! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitao BiH za druga" gošće su bile nekadašnje učesnice "Elite" Sandra Obradović i Anastasija Stanojević Palčica.

Sandra Obradović se ovom prilikom osvrnula na vezu Mine Vrbaški i Viktora Gagića koja neretko trese Belu kući svojim skandalima. S obzirom da večeras Milan Milošević ulazi u Belu kuću kako bi Mina odradila test trudnoće, Sandra i Palčica su dale svoj sud.

- Kataklizma! Je l' bi normalna osoba mogla da pohvali takav odnos? Viktor je pokazao da ona njega ne interesuje više. On je mlad, izgustirao je. Ona mu je bila karta za prolaz, ali nema ništa od toga. Ona dobro zna šta radi. Moguće da se jeste zaljubila, ali govorimo o njenim postupcima. Stara, dobra - trudna sam - rekla je Sandra.

- Viktoru prijaju žurke jednom nedeljno, ali mu prija i da ima Minu preko nedelje. Mnogo dece je u rijalitiju napravljeno ili je začeto. Možda se okupe za 18 godina. Neka se deca rađaju, to je sve lepo. Njega to ne interesuje, ne verujem da bi Mina mogla da ga zadrži. Njena mama bi čuvala dete, a ona bi izlazila - rekla je Palčica.

Autor: A.Anđić