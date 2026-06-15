ONA JE ŽIVOTNI GUBITNIK! Luka izrešetao Aneli komentarima na račun njene podele budžeta, ona ga optužila da joj je napravio problem zbog tvrdnje da je ilegalno prelazila granicu sa Norom! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Na samom početku emisije ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Aneli Ahmić.

- Kako ti je delovala današnja Anelina podela budžeta? - upitao je voditelj.

- Ona je u utorak rekla da će da progovori kakav sam ja otac prema Noi, da ima svašta da kaže. Ona je žena koja svašta govori, a meni zamera jer sam ja komentarisao njen odnos sa Asminom. Njihovo dete će jednog dana da gleda šta su ona i Asmin izgovarali jedno drugom, da mu ona brani da vidi dete. Podela joj se svela na veređanje. Ja sam već jasno rekao da će Aneli mesec dana pred kraj sa svima da se svađa, a imala je mesecima priliku unazad da kaže šta o svakom misli, ponaosob. Kako to nije mogla da kaže ranije?! Podela budžeta nikad kraća, prava katastrofa. Ona je životi gubitnik. Pokazala je koliko je Nerio ne zanima zapravo, kakva je ona. Nije ni pokušala da sa njim odnos popravi svih ovih meseci. Ni na tom primeru nije pokazala da je čovek - kazao je Luka,

- Još ste se danas mnoge stvari izeli, koje su veoma šokantne, da si ti dete preko granice sa Norom išao - kazao je voditelj.

- Ja sam išao sa Norom preko granice, sa Norom, nikakav problem nisam imao - kazao je Luka.

- Namerno si ovo napravio ti, Luka. Rekao si da mi je dete ilegalno prelazilo granicu - kazala je Aneli.

- Aneli, da li si ti taj problem imala posle Lukinog ulaska? - upitao je Janjuš.

- Posle - odgovorila je Aneli.

- Asmin i je i želeo Aneli da da saglasnost, ali nije jer je Grofica sve ono kačila. Mi smo se čuli, on se čuo sa Norom preko telefona. Kada su izašle slike koje je Grofica kačila, rekao je da ja stojim iza toga, a nije ništa do mene bilo. Rekao mi je da nema ništa protiv mene, da će dati saglasnost da Aneli putuje sa nama - kazao je Luka.

- Lažovčino jedna, sve lažeš - rekao je Luka.

Autor: S.Z.