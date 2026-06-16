NACIJA JE ČEKALA OVAJ TRENUTAK! Milan Milošević vodi Minu i Viktora u hotel, vreme je da se sazna da li će postati roditelji! (VIDEO)

Kucnuo je čas!

Voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću nakon reklamne paute, te je učesnicima ''Elite'' zaopštio da će početak emisije ''Pretres nedelje'' biti pomeren, zbog trenutka koji je čekala čitava nacija.

Niame, Mina Vrbaški pre nekoliko dana izratila je sumnja da je u drugom stanju sbog tipičnih simptoma koje oseća.

Ona je tom prilikom pokrenula sumnju, a danima unazad priča se o tome da li će ona i Viktor Gagić postati roditelji.

Milan Milošević pozvao je Viktora i Minu u hotel, kako bi saznali da li će postati roditelji, a kakvi će rezultati biti, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.