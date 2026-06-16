Nekada saveznici, sada ljutiti rivali: Kačavenda i Dačo okrenuli jedno drugom leđa, usledio potpuni raskol! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je dao reč Mileni Kačavendi i Dači Virijeviću.

- Sve prijatelje je izdala kao što je i sad malog Daču unakazila - rekao je Terza.

- Ovo nije ona, ovo nisi ti. S kim sam se ja družio? Početak rijalitija, ona sedi sa Anđelom i Janjušem. Uvek ih je veličala. Kad su joj svi oni okrenuli leđa ja sam joj bio tu. Sa mnom se svađala zbog njih. Meni je otac uzeo novac jer sam hteo da idem u rijaliti. Sve automobile mi je zabranio. Ja sam išao sa rancem i autobusom u emisiju. Grob tvoje majke te čeka kada izađeš da se pomoliš. Ne mogu da verujem da je za ovakvu sitnicu spremna ovoliko da laže. Sve ću da ih gazim. - rekao je Dača.

- Dača nije pokazao da može da se iznervira, ja ne verujem u njegove suze - rekao je Luka.

- Smeće jedno odvratno, je*m te u usta ta glibava. Umesto dfsa budeš sa detetom ušao si u rijaliti da praviš dete - rekao je Dača.

- Ti jesi naveo Milenu da se zakune. - rekao je Luka.

- Pogledaj kako ti se tresu usta, misliš da ja ne vidim. Ti si psihopata. Pod hitno me vodite u neku hladnu kadu - rekao je Dača.

- Milena je pokazala koliko nemaju lepo mišljenje jedno o drugom. Stajali su ovde i štitili jedno drugom liče. Ovde je pokazano koliko je Dača povređen i rekao je da ima svašta da priča kod Darka na intervjuu. Neko od vas laže, kune se u porodicu i laže. - rekao je Luka.

- Ja ne znam šta on to zna o meni - rekla je Milena.

- Ja ne vidim u tvojim očima da ti plačeš zato što si se zakleo nego zato što kune u svoju sestru od tri godine. Šta je problem i da si pozajmio. Danas se ova žena zaklela da je pričala sa mojim roditeljima na video poziv. KAko si pričala sa mojim roditeljima? Šta si pričala? - rekao je Janjuš.

- Ona nikoga u životu ne vidi ona samo njega vidi. Po ceo dan gleda gde je Janjuš - rekao je Dača.

- Ovaj od 19 godina ima veći mozak od tebe. On te je savetopvao da se ovde ne prospeš - rekao je Janjuš.

- Je l' ti ovo bio neki plan da kreneš na mene Dačo? - pitala je Milena.

Autor: Teodora Mladenović