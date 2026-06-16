Noć koja će promeniti tok rijalitija: Mina Vrbaški saznala da li je u drugom stanju, Aneli odabrala potrčke, a prijateljstvo Dače i Milene puklo u paramparčad (VIDEO)

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević bio je tu kao i svakog ponedeljka da pokrene mnogobrojne teme o kojima se dugo ćutalo i raskrinka takmičare do srži.

Na samom startu emisije takmičari ''Elite 9'' komentarisali su ''Podelu budžeta'' Aneli Ahmić.

- Kako ti je delovala današnja Anelina podela budžeta? - upitao je voditelj.

- Ona je u utorak rekla da će da progovori kakav sam ja otac prema Noi, da ima svašta da kaže. Ona je žena koja svašta govori, a meni zamera jer sam ja komentarisao njen odnos sa Asminom. Njihovo dete će jednog dana da gleda šta su ona i Asmin izgovarali jedno drugom, da mu ona brani da vidi dete. Podela joj se svela na veređanje. Ja sam već jasno rekao da će Aneli mesec dana pred kraj sa svima da se svađa, a imala je mesecima priliku unazad da kaže šta o svakom misli, ponaosob. Kako to nije mogla da kaže ranije?! Podela budžeta nikad kraća, prava katastrofa. Ona je životi gubitnik. Pokazala je koliko je Nerio ne zanima zapravo, kakva je ona. Nije ni pokušala da sa njim odnos popravi svih ovih meseci. Ni na tom primeru nije pokazala da je čovek - kazao je Luka.

Anita Stanojlović naredna je dobila reč kako bi prokomentarisala podelu budžeta svoje ljute suparnice.

- Što se tiče mene ništa nije rekla. Ona uporno traži rodni list. Kako je Aneli funkcionisala pre posle izlaska iz rijalitija? Tad joj nije bio potreban Asmin. Sad traži taj papir od Asmina samo da bi imala opravdanje da radi u Beogradu šta je radila - rekla je Anita.

- Ja u Beogradu nigde nisam izašla - rekla je Aneli.

Stanija Dobrojević takođe je imala priliku protekle noći da da svoj sud o Anelinoj podeli budžeta.

- Malena raste, a nije viđala ni oca, ni majku tri godine skoro. Asmin je u jednom trenutku spustio loptu sa Sitom, do poslednjeg dana, pre ulaska u ''Elitu 9''. Međutim, kada je ulazio, noć pre toga, on je pobesneo jer je čuo da će i ona ući, šta se desilo dalje, ne znam. Sve u svemu, katastrofa je odnos Aneli i Asmina, njima dete ispašta. Ja sam godinama čekala da se razreši njihov problem oko deteta. Umesto da rešavaju probleme oko deteta, ona se drndala ovde sa Fićkom. Ne mogu da govore da ih ne zanima taj problem, jer to je najveći njihov problem. On sad ima Maju, ni ne priča o Nori. Ja sam godine izgubila. Anei mi je rekla ''šta bi bilo da se Asmin pomirio sa Stanijom'', evo, ja kažem, bila bih najgora, ljubavica i sve loše. Aneli govori da ga Asmin ne zanima, ne može da je ne zanima, jer je on otac njenog deteta. Ako maja ostane sa Asminom, Ahmići i Durdžići će me praviti od blata - kazala je Stanija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog vođe Aneli Ahmić.

- Baca mi 3.000 u glavu i govori mi da rešimo problem oko deteta. Kako se bliži kraj ili je svesna da neće moći tek tako lako da prođe sa mnom na sudu ili je patetika. Nazivala je mog tatu ped*filom, on je njen deda, kao što je Grofica njoj baka. Pre je pakovala lažne priče i osigurao sam se oko nje. Ja bih voleo da stane ovaj rat između njene i moje porodice. Oni bez toga ne mogu da opstanu. Mene Aneli pitala da li Luka može da se upozna sa Norom, rekao sam da može ali da ne mogu da se slikaju jer ni ja enmam slike sa njom. Svako dete voli vodu, ne samo Nora. To za mene nije priča za desetku. Želim sve da rešim na sudu, ne želim da joj uzmem celo starateljstvo. Želim da sud odredi kad i koliko mogu dete da vidim i da mogu da je vodim gde želim. Ako ona bude prekršila taj dogovor gubi pravo, kao i ja. Želim sebe da osiguram. - rekao je Asmin.

Obzirom da je došao i trenutak da Aneli odabere svoje potrčke, ona se odlučila za bivšeg supruga Asmina Durdžića i bivšeg verenika Luku Vujovića, zbog čega su se mnogi šokirali.

Takođe, došao je momenat i kada je Aneli Ahmić trebala da izabere svoju omiljenu osobu, a to je za nju bio Lepi Mića.

Voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću nakon reklamne paute, te je učesnicima ''Elite'' saopštio da će Mina Vrbaški raditi test za trudnoću, zbog čega su se uputili odmah ka hotelu.

Dok je Mina Vrbaški radila test za trudnoću, Viktor Gagić je otkrio kako se on oseća.

- Mina, evo ulazimo u hotel. Sada je vreme da uradiš test, Viktor i ja ćemo te čekati. Viktore, šta ti je sada u glavi? - kazao je voditelj.

- Pa... porodica moja, šta mi je u glavi - kazao je Viktor.

- Viktore, na tebi se vidi da ne želiš dete, a Mina želi, kako ćete to prebroditi? - upitao je voditelj.

- To je ta razilika u godinama. Ja iskreno ne bih voleo, jer smo se svađali, svašta govorili, ne bi to bilo dobro - kazao je Viktor.

Mina Vrbaški odradila je test za trudnoću koji je pokazao samo jednu crtu, što je automatski značilo da ona nije u drugom stanju.

- Mina Vrbaški nije trudna. Samo jedna crta - rekao je voditelj.

Voditelj Milan Milošević saopštio je da Mina Vrbaški nije trudna, pa se osvrnuo na njene tvrdnje da o Viktoru Gagiću ima jednu informaciju, koja bi ga u slučaju obelodanjivanja srozala.

- Uradili smo test za trudnoću, Mina nije trudna. Viktoru je laknulo jer nije trudna, dok je ona veoma želela da ostane u drugom stanju. Dačo, ti si rekao da si pokušao da izvučeš iz Mine, to što je rekla da Vitktora drži u šaci. Sada govori da je to izmislila - kazao je voditelj.

- Ona nije samo to meni rekla, nego je rekla i Ivanu. Meni je rekla da ne može da ,i kaže o čemu je reč, ali da ima nešto da iznese o njemu. Očigledno je da se pomirio sa njom, da ne bi iznela to - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici koji je prokomentarisao raskol Mine Vrbaški i Viktora Gagića.﻿﻿﻿﻿﻿

- Mina je sada nabacila priču Viktoru kako se ona pipka i vata sa nekim muškarcem. Mina, njegova devojka je ostavila prostor sada da pomisle ljudi da je to istina - kazao je Bebica.

- To je bilo pre dve nedelje. U momentu kada smo Viktor i ja imali najgore svađe, kad sam se osećala najgore moguće - dodala je Mina.

Anđelo Ranković žestoko se ostrvio na Minu Vrbaški zbog njenih priča da je Viktor Gagić pipao njegov mišić.

- Umirem od smeha, sačuvaj Bože. Toliki cirkus. Ti Mina ne voliš nikog i ne poštuješ nikog. Kuka meni Mina na bazenu, kaže hvala ti što pričaš sa mnom o stvarima van rijalitija. Uzimaš i govoriš takva budalaštine. Od emne prave ped*era, ali njega do sad nisu - rekao je Anđelo.

- Šta se nerviraš ako nije tako? - rekla je Mina.

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević podigao je Staniju Dobrojević, kako bi prokomentarisala uvrede i prozivke koje je dobila od Milene Kačavende.

- Milena Kačavenda je okrenula ploču i sada napada Staniju. Mnogi sada čekaju da se Asmin i Kačavenda pomire. Stanija, kako ti gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Okrenula je priču jer je Anđelo rekao da će da mi pošalje čokoladu, u spoljnom svetu. Videla sam da joj se tada faca promenila. U utorak sam joj tokom žurke rekla da sam to skapirala, a ona mi je to potvrdila, bez da je išta rekla. Ona je rekla Anđelu tokom žurke ''je*aće te ova baba opet''. Mislim da Anđelo nije profil momka koji bi pe*is svakom poslao, sigurno je neki povod dobio za to. Tokom emisije ''Pitanja novinara'' se nastavio njego glumatanje, a onda je tokom radio-emisije krenula da me imitira, umesto da bude voditelj, na to me je nazvala neostvarenom. Radi se o tome da je Kačavenda mene lažno podržavala. Ne može da me podnese, stara dupljara. Anđelo je razlog - kazala je Stanija.

Milena Kačavenda dobila je reč kako bi progovorila o sukobu sa Stanijom Dobrojević.

- Za to što si rekla da smo se celo leto dogovarali da gazimo Aneli. Danas je rekla da se Asmin sa nama celo leto dogovarao. Svako normalan se u Americi snaže za pet godina. Hoćeš da mi dozvoliš da pričam ili ćeš da skačeš ovde ko opičena. Sve što sam pričala stojim iza toga. Ja nisam nu branila nego sam zastupala stav. Slagala je utorak pred žurku. Pitala me je direktno za Anđela Rankovića. Ti si bolesna. Bile sm na prozoru i sedela je sama, ja krenula u kazino i prišla joj. Pitala si me jasno i glasno da li sam imala nešto sa Anđelom, odgovorila sam ti ne - rekla je Milena.

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević je dao reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao sukob koji Stanija Dobrojević vodi na nekoliko frontova.

- Stanija nikako ne može fikus da bude. Aneli jeste zanimljiva, ali su svi oni, mislim na aktere, ovde jer zahvaljujući njoj. Ne mislim da je ona nebitna i fikus. Što se tiče Stanijinog sukoba sa Milenom, znao sam od starta da Kačavenda nema neko lepo mišljenje o Staniji. Milena odavno ima loše mišljenje o Staniji, imala je mnogo pre ovoga tokom radio-emisije nameru da krene da je vređa- Tokom radio-emisije, Kačavenda se upecala kada je rekla za određene učesnike da brane Maju, a ona se osetila uvređeno, pa je reagovala Kačavenda, izblamirala si se, sve svoje stavove si pogazila. Samo te gledam šta i kako govoriš. Milena se do daske ukanalila kada je rekla da ima loše mišljenje o Staniji. Čekala je samo sitnicu, da se uhvati za nju, kako bi isprozivala Staniju jer odavno ima potrebu da je uvredi - kazao je Dača.

U toku emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je dao reč Kačavendi i Dači Virijeviću.

- Sve prijatelje je izdala kao što je i sad malog Daču unakazila - rekao je Terza.

- Ovo nije ona, ovo nisi ti. S kim sam se ja družio? Početak rijalitija, ona sedi sa Anđelom i Janjušem. Uvek ih je veličala. Kad su joj svi oni okrenuli leđa ja sam joj bio tu. Sa mnom se svađala zbog njih. Meni je otac uzeo novac jer sam hteo da idem u rijaliti. Sve automobile mi je zabranio. Ja sam išao sa rancem i autobusom u emisiju. Grob tvoje majke te čeka kada izađeš da se pomoliš. Ne mogu da verujem da je za ovakvu sitnicu spremna ovoliko da laže. Sve ću da ih gazim. - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala probleme koje ima u vezi sa Draganom Stojančević.

- Matora, neki tvoji bliski ljudi misle da se hladiš od Dragane i da si pri stavu ''Ako hoće da ide, neka ide'' - kazao je voditelj.

- Ne teram nikog da bude pored mene, naravno. Ja sam rekla danas da ne želim da je savetujem, da pričam o njenoj porodici. Moja ljubav je tu, ali da me neko a nešto što ne radim sutra optužuje, to mi ne treba. Nisam ja ta koja tera nekog na nešto, svaka moja devojka je svojevoljno i dobrovoljno bila sa mnom. Uvek sam se trudila da moje devojke budu dobre sa svojima, a time sam zapostavljala svoju porodicu. Moj otac se nikada nije pomirio sa tim što volim žene, nadao se da ću jednog dana promeniti svoj stav i okrenuti se muškarcima, ali ne planira da me se odrekne. Ne želim da njena porodica govori da sam ja rasturila njihovu porodicu. Ne želim to - kazala je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč i Dragani Stojančević kako bi progovorila o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Nije spremna da se bori, kao da odustaje. Ja mislim da i ona treba da stoji sa mnom pod ruku. Ja sam njegova ćerka i njegova krv, ne može da me se odrekne. Ne može da se desi da on ne progovori sa mnom. Rekao mi je da biram da li ću da ostanem kod kuće. Rekao je da me ne prihvata ovakvu i otišla sam iz kuće. Meni je bilo teško i njima je bilo teško. Jovana i ja smo se zajedno pakovale. Uželela sam se svih. Nisam zbunjena samo mi je teško. Ja nisam bila okružena ljudima iz rijalitija. Viđala sam se samo sa Enom. Sestra je dolazila i sa decom. Volela su Jovanu. - rekla je Dragana.

- NIkad se ne bih borila sa njenom porodicom - rekla je Matora.

Učesnici ''Elite'', juče su imenovali osobe koje gaze preko svega da bi stigle do cija, a voditelj Milan Milošević otkrio je kako su gledaoci glasali. On je najpre otkrio ko je zauzeo bronzano mesto.

- Glasali ste za osobe koje gaze preko svega zbog svojih ciljeva danas, a sada je vreme da čujemo kako su gledaoci glasali. Terza, na trećem mestu je Aneli Ahmić, kako gledaš na to? - upitao je voditelj.

- Ona je zgazila porodicu svoju kada je u hotelu bila sa Asminom. Govori da joj ljudi dete pominju, a zapravo je ona ta koja najviše svoje dete uvlači ovde. Nije rešika odnos sa Asminom, obaraća se narodu, govori kako joj on ne daje saglasnost da putuje sa detetom, a tri godine nije pored deteta - kazao je Terza.

Autor: N.P.