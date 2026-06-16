Slavlje posle raskida: Stefanoviću danas specijalan dan, a evo gde je Sanja Grujić nakon KRAHA VEZE na ovaj važan datum (FOTO)

Danas, bivši učesnik "Elite 8", Marko Stefanović, nakon kraha veze, proslavlja rođendan, a već danima unazad se svi pitaju gde je njegova bivša devojka, Sanja Grujić.

Rijaliti ljubavni par, Marko Stefanović i Sanja Grujić, stupili su u vezu tokom šeste sezone rijalitija "Zadruga", a nakon nekoliko godina veze i nekoliko raskida, sada su, čini se, objavili da je došao konačan kraj ove ljubavi, što je razočaralo njihove brojne fanove. Marko se ovim povodom oglasio za medije, naglasivši da su šuškanja o raskidu istinita, te i da je rešio da se sada posveti radu na sebi.

No, ipak, njihovi životi su od ovog momenta pod budnim okom javnosti, pa su se tako svi pitali: Gde je Sanja Grujić?! Naime, Marko je objavio na svom profilu da mu je danas rođendan, a čestitke su na mrežama zbog ovog njegovog specijalnog dana samo pljuštale, a da li je stigla i čestitka iz Sremske Mitrovice, od njegove bivše devojke, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Sa druge strane, Sanja je objavila prvi post na instagramu posle raskida, otkrivši šta trenutno radi i gde se nalazi. Ona je, naime, objavila snimak iz svog salona u Sremskoj Mitrovici, te je jasno da je ove dane rešila da upotpuni posvećenošću salonu za negu lepote.

Ipak odabrao porodicu umesto ljubavi?!

Šuškanja na ovu temu su sve jača, s obzirom na to da je sada, kako su raskinuli, Marko objavio na svom instagram profilu da se nalazi kod babe, pa su tako počela nagađanja na socijalnim mrežama da je raskol nastao jer je Marko odabrao ipak svoju porodicu, a šta je zapravo istina, ostaje nam da ispratimo.

Sanja u svađi sa Markovom porodicom

Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom. Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

Autor: Nikola Žugić