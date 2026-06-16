SKANDALI U PORODICI BIVŠEG ZADRUGARA! Očevu devojku video s ljubavnikom, pa ga prebio i zatvorio mu oba oka

Adam Labunski je nasrnuo na muškarca koji je navodno ljubavnik Ibrove devojke!

Bivši zadrugar i pevač Adam Labunski, kao i njegov otac Ibro Labunski, našli su se u središtu porodičnog skandala. Naime, kako su mediji pisali, Adam je nasrnuo na muškarca koji je navodno ljubavnik Ibrove devojke.

Kako izvor za medije dalje naveo, muškarac koji je bio sa njegovom devojkom je potegnuo nož na Adama, zbog čega je slučaj ispratila i policija, a spremala se i privatna tužba. Izbor je otkrio sve detalje dešavanja, a slučaj je završio u policiji.

- Adam i Ibro su neplanirano stigli kod Ibrove devojke gde su je zatekli kako pije kafu sa nepoznatim momkom. On je sve vreme potencirao kako je ona njegova, na šta je Adam iz besa krenuo prema njemu. Taj njen ljubavnik je čak počeo da preti nožem zbog čega je Adam nasrnuo na njega, te ga prebio i zatvorio mu oba oka. Na licu mesta je odmah stigla policija, tako da su sad podnešene krivične prijave. Ta žena je inače učiteljica i zaista joj ne priliči da kvari sebi ugled takvim aferama. Ona ima problem sa štitnom žlezdom, pa su joj možda podivljali hormoni, drugo objašnjenje nemam. Možda je i pod neko magijom nikad se ne zna, jer se žena do sada uopšte nije ponašala tako - ispričao je tad izvor.

Podsetimo, Adam Labunski koji je postao poznat u takmičenju 'Pinkove zvezde', te je nakon toga učestvovao u Zadruzi 6 u kojoj je često nervirao takmičare svojim konstatnim pevanjem, pa je u jednom momentu ušao u žestok sukob sa Mikijem Đuričićem u kojem je izvukao deblji kraj.

Još jedan skandal

Pododica Labunski bila je jedno vreme jedna od najomraženijih u rodnoj Severnoj Makedoniji.

Naime, Labunski je svojevremeno dobio poziv od jedne makedonske porodice da peva na slavlju njihovog sina, na šta je pevač pristao i uzeo kaparu, ali je nažalost mladić u međuvremeno tragično nastradao. Navodno, kada je otac nesrećnog mladića pozvao Adama da vrati novac koji su mu dali kao kaparu, on je to odbio, uz obrazloženje da će biti na velikom gubitku jer će ostati bez zarade od 500 evra.

S druge strane, Adam i njegov otac, a inače i menadžer, Ibro Labunski, u razgovoru za "Kurir" su izneli potpuno drugačiju priču:

- Ugovorio sam tezgu s tim ljudima, uplatili su mi kaparu. Nakon toga dobio sam poziv od tog čoveka, koji mi rekao da mu je sin preminuo i da mu što pre vratim pare koju je uplatio za kaparu, otprilike oko 100 evra, i ja sam rekao da ću vrati za dva-tri dana. Iako nisam poverovao u njegovu priču, jer se mnoge stvari nisu poklapale, hteo sam da mu vratim novac. Međutim, onda su krenule strahovite pretnje od prijatelja njegovog oca. Odmah sam shvatio o čemu je tu reč. Kada su se smirile pretnje, pozvao sam ih, ali se niko nije javljao na brojeve telefone - pričao je Adam, a u tom trenutku se u razgovor ubacio njegov otac i menadžer Ibro.

- Sasvim vam je jasno zašto se nisu javili. Oni su vodili kampanju protiv moga sina. Zabranjen je od tada svugde. Ni na jedan nastup ga nisu pozvali. Koja još normalna osoba sahrani sina i onda zove za pare? Šta mene briga što mu je sin umro? Umro je i Toše Proeski, svi ćemo umreti. Meni da se lično desila takva tragedija, ne bih jurio ljude za pare i pretio. Zato i ne verujem u to - izričit je bio Ibro u razgovoru za Kurir.

Autor: pink.rs