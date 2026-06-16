Dok mu ćerka prolazi kroz PAKAO sa Asminom i Stanijom, on planira ženidbu?! Taki Marinković objavio burme, pljušte komentari (FOTO+VIDEO)

Maja Marinković već nekoliko nedelja unazad ima veoma burne svađe sa Asminom Durdžićem, a nekoliko njih su šokirale javnost, s obzirom na način na koji se njih dvoje vređaju, dok je njen otac, Radomir Marinković, poznatiji kao Taki, na svom instagramu objavio burme!

Aktuelna učesnica "Elite 9", Maja Marinković, nakon šest meseci Asminovog truda, nakon samo dva dana od ulaska Stanije Dobrojević u Belu kuću, uplovila je u ljubavnu vezu sa Durdžićem, koja je, sudeći po dešavanjima i komentarima na mrežama, veoma burna. Naime, njih dvoje su u prethodnih nekoliko nedelja imali veoma turbulentne svađe, u kojima su pljuštale uvrede i poniženja na sve strane.

Ekipa portala Pink.rs nije uspela da stupi u kontakt sa njenim ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem, kako bi dao svoj sud o zetu Asminu, ćerkinoj vezi sa njim i svađama koje tresu region.

Sa druge strane, iako ne želi da se oglašava, Taki je na svom instagram profilu podelio video snimak koji je usijao mreže. On je, naime, usnimio kako uživa u luksuzu, ispijajući čašu dobrog vina i pušeći tompus, ali je sve posebno zaintrigirao kraj ovog video snimka.

Naime, na kraju video snimka Taki je otvorio kutiju s prstenjem, u kojoj su bila dva prstena, tačnije, dve burme, a dodatno je uzburkao sve opis koji je Marinković ostavio, pa su tako krenula na gađanja i šuškanja da se on zapravo ženi. Da li je ovo tačno, kao i kako gleda na aktuelna dešavanja u Eliti, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo.

Autor: pink.rs