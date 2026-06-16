Nema razgovora s njim u četiri oka: Aneli i Maja žestoko zaratile, pljušte brutalne provokacije! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković poludela je nakon što je Aneli Ahmić poslala u kuću Odabranih i navodno razdvojila od Asmina Durdžića, zbog čega su se odmah posvađale.

- Ne znam Majo šta se ljutiš, dečko ti je u izolaciji i nisam vas razdvojila - rekla je Aneli.

- Ajde pali bre, pokazala si da želiš da nas razdvojiš. Imaš većih životnih problema, mani se mene - rekla je Maja.

- Pokazala si da si lažna, lažno da šutiš - rekla je Aneli.

- Šutiš? Ne znam šta to znači, znam samo za ćutiš. Hoćeš razgovor u četiri oka s njim, ali ne može - rekla je Maja.

- Kako ćeš se sutra petljati ako ti napravi Asmin dete? Jedva čekam da ti dete napravi - rekla je Aneli.

- Bolje o svom brini - rekla je Maja.

- Evo ti ga dečko, to je i njegovo dete. Nemoj da vas ja natovarim na kosti - rekla je Aneli.

Autor: N.P.