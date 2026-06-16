Zategla se kao praćka! Anđela Đuričić u teretani prošetala nove cice, pa pokazala kako trenira: Sve oči uprte u njene obline (FOTO)

Vicešampionka "Elite 8", Anđela Đurčić, prošetala je nove silikone po teretani, pa je tako pokazala kako ona trenira!

Anđela Đurčić, superfinalistkinja "Elite 8", koja je zauzela drugo mesto, rešila je da se posle rijalitija i ljubavne veze sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, pobednikom gorepomenute sezone, koja je bila veoma burna, posveti sebi i da radi na sebi u svakom smislu.

Anđela, naime, neretko na mrežama deli trenutke iz svog privatnog života, a pored toga što voli da čita knjige, ona veoma često deli slike i snimke iz teretane. Ona je danas podelila dva video snimka na kom se vidi da bivša učesnica Elite vredno radi na svom fizičkom izgledu.

Ona je, potom, rešila da pratiocima i fanovima pokaže kako je dovela liniju do savršenstva, pa se tako usnimila u teretani. Anđela je, naime, obukla uski kombinezon za trening, koji je u prvi plan istakao njene silikone u grudima, ali i zadnjicu, tačnije, obline su isplivale na površinu, a sve oči bile su uprte upravo u ove njene atribute.

Uhvaćena sa nepoznatim muškarcem, svi posumnjali da joj je to novi dečko

Dok se njen bivši dečko Gastoz provodio na Tašmajdanu uz veče devedesetih, za to vreme, u javnost je isplivao snimak Anđele Đuričić sa nepoznatim muškarcem, za kog su fanovi odmah počeli da spekulišu da je u pitanju njen novi izabranik. Ona se odmah, po objavljivanju ove vesti na našem portalu, oglasila za Pink.rs, otkrivši da nije u pitanju njen novi dečko, već njen dugogodišnji prijatelj.

- Malopre čitam naslov, a onda komentare i brdo poruka koje sam dobila! Okej zapalili ste Balkan definitivno, ali moram da razočaram široke narodne mase to je moja "familija"! Šalu na stranu, to su moji prijatelji i ne želim nikoga da dovodim u neprijatnu situaciju, jer su pre svega anonimni ljudi u pitanju - poručila je Anđela za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić