INTIMNI KADROVI ĆERKE IVANA MARINKOVIĆA! Lena, naslednica Goce Tržan, objavila fotku s dečkom: Čvrsto ga grli u bazenu, dok je on ljubi (FOTO)

Lena Marinković, ćerka poznate pevačice Goce Tržan i aktuelnog učesnika "Elite 9", Ivana Marinkovića, ne krije koliko uživa u svojoj ljubavnoj romansi sa Vukašinom Jovanovićem, inače fudbalerom "Partizana".

Mladi par pronalazi vreme za sebe, pa su tako odlučili da iskoriste jedan predivan sunčan dan kako bi se opustili, osvežili i posvetili jedno drugom. Svoju priliku za pravo letnje uživanje pronašli su na bazenu, gde su se prepustili kupanju i zajedničkim trenucima. U jednom trenutku, dok su bili u vodi, Lena i Vukašin su se strastveno zagrlili, a upravo u tom emotivnom momentu je zabeležen njihov romantičan prizor.

Kako bi ovekovečila njihovu ljubav i pokazala pratiocima kako provode vreme, Lena je ovu fotografiju iz vode odlučila da objavi na svojim društvenim mrežama.

Goca o Leninom odrastanju

Inače, nedavno se Goca Tržan prisetila Leninog odrastanja i toga kako ju je svuda vodila sa sobom i hranila u bekstejž.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.

Autor: pink.rs