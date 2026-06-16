PONAŠANJE MU JE DŽUKAČKO: Dj Tamaris nazvača Viktora MANIPULATOROM, pa istakla da crpi Minu i čini je GOROM: Kada je krenula da se zaljubljuje, on je... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga, gosti voditelja Stefana Kandića Kendija, Jovana Ilića - Joce novinara i Naide Varupe, bili su astrološkinja Goca Dragišić i nekadašnja učesnica ''Elite'', Dj Tamaris.

Dj Tamaris, bez dlake na jeziku prokomentarisala je ljubavni odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

Tamaris nije krila da joj se ne dopada način na koji Viktor tretira Minu, te i da ga smatra velikim folirantom.

- Viktor je željan pažnje. Mini veza sa njim nije bila potrebna. Ona je za njega gigant. Ona je tako lepo iskoristio isutaciju sa njom, ona kao da je zaboravila ko je. Zaboravila je da je lepa devojka, da ima svoje kvalitete. Mislim da ima neki nedostatak ljubavi, pa zato možda na taj način nadoknađuje kroz ljubavne te odnose. Ne treba suditi o ljudima, ali on mi se nikako ne dopada. Džukački se ponaša. Kad je bila u najvećem rastrojstvu, on je tad našao da je najviše vređa, to je strašno, iskreno. Veoma mu je jadno ponašanje, nije šmekerski postupak. Njegova unutrašnost, to ponašanje, ne dopada mi se nikako. Lep jeste, ali danas je svako drugi lep, a njega kvari to njegovo ponašanje. Kada je video da se ona zaljubljuje u njega, tada je krenuo da manipuliše najviše, ja bar tako mislim - istakla je Tamaris.

Autor: S.Z.