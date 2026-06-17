ON JE BESKUĆNIK, NEMA GDE DA ŽIVI I DA JEDE: Ivan pokazao svoju ljubomoru na Muratovu i Sarinu vezu, pa svašta izustio na njihov račun! (VIDEO)

Haos!

Sara Stojanović, Filip Đukić i Jovana Cvijanović upustili su se u razgovor van žurke.

- Kako možeš normalno da pričaš sa ovim? Ovo su dva govneta i foliranta - pitao je Ivan Filipa.

- To je tvoje mišljenje - rekao je Filip.

- Kako ovoj govnari i ovom govnetu možeš nešto da oprostiš? - nastavio je Ivan.

- To si ti - rekla je Sara.

- On je beskućnik. Nema gde da živi, nema šta da jede - rekao je Ivan.

- Videćeš na slikama - rekla je Sara.

- Ti si jedna budaletina - rekao je Ivan.

- Tebe to boli šta da ti kažem - rekla je Sara.

- Ovde si vrištala pre deset dana Ivan - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović