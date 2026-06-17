AKTUELNO

Zadruga

Terza u alkoholisanom stanju emotivno slomljen pred Sofijom: Posvetio joj pesmu usred žurke, jedva stojeći na nogama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dok se u kazinu odvijala žurka prepuna dobre atmosfere i muzike, prava drama odigrala se ispred samog objekta gde su se nalazili Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Terza je u vidno alkoholisanom stanju izašao napolje, a moglo se primetiti da jedva održava ravnotežu na nogama.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom trenutku, potpuno preplavljen emocijama, odlučio je da Sofiji posveti pesmu, ne skidajući pogled sa nje. Stihovi su odzvanjali prostorijom, dok je on pokušavao da joj pokaže koliko mu znači, uprkos tome što je alkohol učinio svoje.

Autor: Teodora Mladenović

#Borislav Terzić Terza

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#Sofija Janicijevic

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Jezivi snimci! Keti iz ELITE 8 izneli iz kluba, valjala se po ulici u vidno alkoholisanom stanju (VIDEO)

Zadruga

Akcijaju punom parom pred cimerima: Alibaba i Maja pobegli s žurke, pa završili pod pokrivačem! (VIDEO)

Domaći

Ovako je Halid Bešlić pričao o svojoj supruzi! Skoro pola veka su bili zajedno, a pred smrt joj je posvetio PESMU

Domaći

Terza ne može da odoli Staniji: Na pomen njenog imena razvukao osmeh, priznao da bi joj čak bio i baštovan! (VIDEO)

Domaći

UZNEMIRUJUĆI KADROVI S LICA MESTA! Nakon što se u vidno alkoholisanom stanju valjala po ulici, po Keti došla HITNA POMOĆ! (FOTO+VIDEO)

Zadruga

Skandal: Sofija sigurnija nego ikad da će joj Terza oprostiti aferu s Danetom (70), još ga i sprda pred svima! (VIDEO)