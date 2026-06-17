Terza u alkoholisanom stanju emotivno slomljen pred Sofijom: Posvetio joj pesmu usred žurke, jedva stojeći na nogama! (VIDEO)

Šok!

Dok se u kazinu odvijala žurka prepuna dobre atmosfere i muzike, prava drama odigrala se ispred samog objekta gde su se nalazili Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Terza je u vidno alkoholisanom stanju izašao napolje, a moglo se primetiti da jedva održava ravnotežu na nogama.

U jednom trenutku, potpuno preplavljen emocijama, odlučio je da Sofiji posveti pesmu, ne skidajući pogled sa nje. Stihovi su odzvanjali prostorijom, dok je on pokušavao da joj pokaže koliko mu znači, uprkos tome što je alkohol učinio svoje.

Autor: Teodora Mladenović