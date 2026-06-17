Samo jednu želju ima: Stanija najemotivnije do sad progovorila o svojoj porodici, ovo je i dalje drži jakom! (VIDEO)

Nije joj lako!

Stanija Dobrojević i Dragana Stojančević porazgovarale su o svojim porodicama.

- Prostor je lep, ali ljudi nisu. Pričala sam sa Darkom kako će biti ludilo u finalu jer će doći Durdžići, Ahmići, Taki... Ja sam rekla da će moji doći, a on je zaćutao... - rekla je Stanija.

- Zar ne misliš da je bolje da ne dođu? - pitala je Dragana.

- Nek dođu. Moji su protiv svega ovoga, ali su uvek u finalu došli da me ispoštuju. Razmišljam kako sve ovo izgleda, ipak je ovo moj život. Donela sam odluku da ostanem bez dogovora sa njima. Ko su meni svi ovi ljudi? Ti imaš Jovanu, apogledaj šta je meni uradio - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić