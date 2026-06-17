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PONOVO LIBERO! Janjuš jadikuje nad svojom majicom unakaženom od makarona, Luka ga njuška i nabraja: Tikvice i pečurke su ti na rukavu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Nakon drame između Marka Janjuševića Janjuša i Vanje Živić, on se osamio i počeo da jadikuje nad svojom Fendi majicom.

- Ovo je strašmo. Kakve su ovo budale? Poprskala me makaronama pred kraj. Ovo Boro ne može ni na hemijsko. Kakve budale. Kaka budala, još mi k*rac pokazuje. Makarone mi žena prosukla. U kakva psihopata. Još kaže nisam popila, kakve budale sunce ti. - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ovo moguće? Ja mislio ona nomralna devojka, a ono pakao. U zamisli ovo napolju, u hvala Bogu, kuku i još mi ku*ac pokazuje. Ju, ju, doviđenja. Budala majku ti je*em. Gle što mi upropasti fendi majicu. Gle šta mi napravi od majice. Single Janješe, ponovo libero - nastavio je Janjuš.

- To nisu makarone. Au - rekao je Luka.

- Posne makarone - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostavila ti je paradajz na rukavu. Tikvice i pečurke ti na rukavu - rekao je Luka.

Autor: Teodora Mladenović

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