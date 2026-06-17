Tata, ti razumeš moju dušu... Anastasija se raspala na komade, hitno se obratila ocu i zatražila oproštaj! (VIDEO)

Nije joj lako!

Anastasija Brčić raspala se na komade zbog svih haosa koje je imala sa Borom Santanom, pa se obratila svojoj porodici, posebno ocu za kog je posebo vezana, a detaljnije pogledajte OVDE.

- Ne mogu! Šta ću ja reći svojoj majci kad sam izblamirala celu porodicu bez razloga ikakvog?! Kako ja da objasnim njima? Kako budaletino jedna raspala? Fuj, Bože, šta mi se dešava u životu!? Kad je moj tata bio spreman na sve, a majka nije... Koliko ja volim svog tatu! Sad vidi da sam ista kao on! Tata, ista sam kao i ti. Ti razumeš moju dušu i vidiš kako ja razmišljam. Jedva čekam da zagrlim svog tatu. Volim majku i sve, ali tatu jedva čekam da zagrlim. Ovoliko zna u životu nisam nikad doživela. Tata volim te najviše na svetu i oprosti ako sam te razočarala jer sma opraštala stvari koje ti nikad ne bi - govorila je Anastasija.

Autor: A.Anđić