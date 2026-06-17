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Tata, ti razumeš moju dušu... Anastasija se raspala na komade, hitno se obratila ocu i zatražila oproštaj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Anastasija Brčić raspala se na komade zbog svih haosa koje je imala sa Borom Santanom, pa se obratila svojoj porodici, posebno ocu za kog je posebo vezana, a detaljnije pogledajte OVDE.

- Ne mogu! Šta ću ja reći svojoj majci kad sam izblamirala celu porodicu bez razloga ikakvog?! Kako ja da objasnim njima? Kako budaletino jedna raspala? Fuj, Bože, šta mi se dešava u životu!? Kad je moj tata bio spreman na sve, a majka nije... Koliko ja volim svog tatu! Sad vidi da sam ista kao on! Tata, ista sam kao i ti. Ti razumeš moju dušu i vidiš kako ja razmišljam. Jedva čekam da zagrlim svog tatu. Volim majku i sve, ali tatu jedva čekam da zagrlim. Ovoliko zna u životu nisam nikad doživela. Tata volim te najviše na svetu i oprosti ako sam te razočarala jer sma opraštala stvari koje ti nikad ne bi - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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