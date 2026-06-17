Struka se oglasila: Dačo shvatio da je Aneli glavni trn u oku Maji, evo kako je to zaključio (VIDEO)

Sve je ispratio!

Dačo Virijević došao je kod Teodore Delić kako bi joj prepričao šta se sinoć izdešavalo između Asmina Durdžića i Maje Marinković.

- "Ne mogu da budem sa tobom, gadiš mi se. Ne daš mi da idem u izolaciju. Ljubomorišeš mi na Aneli", to joj je sve rekao. Aneli je došla i Maja je sve govorila kao beba, imitirala Norin glas. Oni su se raspravljali zbog Maje i Stanija. Aneli je došla da me probudi i Maja je nešto dobacila. Aneli je meni rekla da se usr*la jer je ona spustila loptu sa Asminom. Moguće, Maja nije pravila problem sa Aneli - rekao je Dačo.

- Znači ipak ljubomoriše da budu sami, a ona neće malu da upoznaje - rekla je Teodora.

- On nema sa kojom drugom da bude. FIlip i Dušica završili zajedno, a Aneli poludela - rekao je Dačo.

- Ne znam šta je poludela - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić