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Možda se poigram sa sudbinom: Aneli spremna da ode u Majami i otme Staniji udvarače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs ||

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Marko Janjušević Janjuš peckao se sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić kada je Aneli priznala da će se možda poigrati sa sudbinom svoje ljute suparnice i smvuati joj nekog biznismena.

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- Znači Stanija, ti misliš da te Aneli gotivi? - upitao je Janjuš.

- Da, da - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ti ništa kriva ona? - upitao je Janjuš.

- Nikad se ne zna, videćemo kakva će sudbina biti. Možda ja odem u La Majami - rekla je Aneli.

- Ja sam ti nudila aplikaciju - rekao je Janjuš.

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- Ma kakvi, ja samo to lice u lice. Ja gde god se pojavim, ja plenim - rekla je Aneli.

- Samo kad su muke moje prešle na drugoga - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad bi moje neko uzeo - rekla je Aneli.

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- Tebi je Duška skinula muku - rekla je Stanija.

Autor: N.P.

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