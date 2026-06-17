Možda se poigram sa sudbinom: Aneli spremna da ode u Majami i otme Staniji udvarače! (VIDEO)

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Marko Janjušević Janjuš peckao se sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić kada je Aneli priznala da će se možda poigrati sa sudbinom svoje ljute suparnice i smvuati joj nekog biznismena.
- Znači Stanija, ti misliš da te Aneli gotivi? - upitao je Janjuš.
- Da, da - rekla je Stanija.
- Nije ti ništa kriva ona? - upitao je Janjuš.
- Nikad se ne zna, videćemo kakva će sudbina biti. Možda ja odem u La Majami - rekla je Aneli.
- Ja sam ti nudila aplikaciju - rekao je Janjuš.
- Ma kakvi, ja samo to lice u lice. Ja gde god se pojavim, ja plenim - rekla je Aneli.
- Samo kad su muke moje prešle na drugoga - rekla je Stanija.
- Kad bi moje neko uzeo - rekla je Aneli.
- Tebi je Duška skinula muku - rekla je Stanija.
Autor: N.P.