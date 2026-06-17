JANJUŠ NAZVAO VANJU VRLJAVOM ŽELEZNIČKOM METLOM! Oglasila se njena drugarica nakon sinoćnjeg skandaloznog raskida: Izvinjavaće se!

Sinoćnju žurku u "Eliti" obeležila je, između ostalog, žestoka svađa Vanje Živić i Marka Janjuševića Janjuša, koji su uz teške uvrede stavili tačku na njihovu emotivnu vezu.

Haos se desio u kazinu, kada je Vanja gađala Janjuša svojom pastom, posle čega je usledila žestoka rasprava tokom koje mu je ona psovala sve što ima, dok joj je Janjuš uzvratio nazvavši je klošarkom, bolesnicom bez 200 evra u džepu, železničkom vrljavom metlom...

Tim povodom kontaktirali smo Lejlu, Vanjinu drugaricu.

- Mislim da su svi tanki sa živcima posle devet meseci unutra. Vanja je ćutala iz više razloga, ali na kraju je pukla i ona. Ćutala je na mnoge uvrede, nazivali je raznim imenima, smejali se njenom problemu koji je imala svih devet meseci, ali na kraju desilo se upravo ovo - rekla je ona i dodala:

- Što se Janjuševića tiče, ne znam da li je ona stara “Šta trezan misli pijan govori”, ali izvinjavaće se verovatno i vadiće se da je “više lud od gledanja istih ljudi” ili da se ne seća. Kako god, ovde samo Vanju razumem jer ne znam da je neko ovoliko izdržao sve ono što sam već rekla, a da je ostala mirna koliko je mogla - zaključila je ona za Pink.rs.

Autor: D.T.