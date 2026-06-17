DAČO SE NIKADA NE BI ZAKLEO AKO... Otac Brazilac progovorio nakon što je Virijeviću PUKLA TIKVA s Kačavendom, evo šta je poručio

Prijateljstvo Milene Kačavende i Dače Virijevića je nedeljama unazad na klimavim nogama u "Eliti", a definitivno je puklo u ponedeljak, na "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem", kada su jedno drugom sve što imaju sasuli u lice.

Tim povodom se za naš portal oglasio Srđan Virijević Brazilac, Dačin otac, koji je zbunjen zbog sve učestalijih rasprava njegovog sina i Kačavende, koju je gledao kao majku.

- Video sam da se u poslednje vreme sve češće svađaju. Iskreno, zbunjen sam, ne znam što dolazi do toga. I prošle godine su se držali zajedno, kao i ove, ne znam u kakav su sad problem konkretno upali - šokiran je Srđan.

Osvrnuo se i na Kačavendine navode da joj se Dačo svojevremeno poverio da je Sofiji Janićijević pozajmio novac, što je on oštro demantovao i zakleo se u sestru.

- Ne znam da li je moj sin pozajmljivao Sofiji novac, i da jeste, pa šta je tu problem? E sad, ako kaže da nije, a zakleo se u sestricu, onda mu sto posto verujem, jer ne bi se nikada zakleo, a da laže - objasnio je Srđan.

Stanija bacila oko na Brazilca

Podsetimo, protekle noći Stanija se raspitivala o tome kako izgleda Brazilac, nakon što ju je pre nekoliko dana Dačo bockao da bi mu mogla biti nova maćeha.

I on se tada oglasio.

- Nadam se da se neće posvađati sa Stanijom do izlaska - kroz smeh je poručio Dačin otac, pa izrekao komplimente na Stanijin račun.

- Dačo mene poznaje. Da, Stanija je skroz moj tip. Meni treba takva, zrela, pametna žena - poručio je on za naš portal.

Autor: D. T.