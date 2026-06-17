KO ĆE MILENI SAD DA VRATI PARE?! Žana urnisala Vanju Živić posle raskida sa Janjušem: Zašila je d*pe, ostala joj je još DLAKAVA MAČKA!

Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš protekle noći stavili su tačku na svoju emotivnu vezu, a jedno drugo izvređali su kao nikada ranije.

Ovim povodom sada se za Pink.rs oglasila Žana Đorđević Maliković, poznatija kao Žana Omnia, koja se odmah upitala ko će sada da vrati Vanjin dug Mileni Kačavendi.

- Ko će Mileni na kraju da vrati pare?! Janjuš se ogradio na vreme od Curiguza, što je i bilo očekivano, shvatio je da neće mački da d*ka polni organ, niti da vraća pare. Zašila je d*pe, pa Janjuš zna da ga čeka dlakava mačka kada izađe - u svom stilu počinje Žana.

- Ja ne grešim kada kazem da je Curiguz mediokritet za iskorišćavanje muškog roda za njihove potrebe. Koja normalna žena ne traži poštovanje od muškarca dok je sa njim u odnosu?! Kod nje sve može, kako god, žena nema ni jedan jedini kriterijum po pitanju bilo čega, što znači da sa njom svako može kako hoće od muškaraca. Milena je svoju pravdu dočekala još odavno, a to je momenat kada je shvatila ko je kakav i kada je ljude oko sebe postavila na mesta koja im pripadaju. Svi oko Milene su dovoljno rekli svojim postupcima i ponašenjem u proteklom periodu sami o sebi - objasnila je ona, a na pitanje da li je Kačavenda sada dočekala svoju pravdu, jer se sada međusobno vređaju oni koji su nju udruženo vređali, kaže:

- Ne mislim da je Milena zbog raskida Curiguza i Janjuša dočekala svoju pravdu, to se desilo mnogo pre. Nikada nisam ni dovodila u pitanje Mileninu inteligenciju. Pokazala je da je Alfa i Omega igrač.

Na pitanje o raskidu Vanje i Janjuša rekla je:

- Ako se odnos Curiguza i Janjuša može nazvati vezom, onda neka bude da je raskid, ja bih pre rekla da je Janjuš upotrebio dotičnu (gas, vasiona ženu), ne znam kako bih je nazvala drugacije, pošto su to dve jedine reči u vokabularu celom njenom sa kojima barata ceo rijaliti. Pošto je već sam kraj rijalitija, šutnuo je kao i svaki muškarac sa kojim je bila u odnosu. Neke osobe su toliko prazne iznutra da im je jedini način da se osećaju važno da gaze tuđe poverenje. Stvarno više neću da komentarišem ljude kojima je normalno i kojima je sastavni deo života i njihove svakodnevnice da zadovoljavaju ručno svog ljubimca, da d*ka mački polni organ, a pritom se ne srami da o tome priča javno na televiziji sa nacionalnom frekfencijom na tu temu. Komentarišem ovo isključivo kako bih dala svaki vid svoje podrške svojoj prijateljici Mileni koju očekujem u top pet po zavrsetku rijalitija, ako ne i prvu - objasnila je Žana za Pink.rs.

Autor: D. T.