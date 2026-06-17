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Sve veze popucaše pred kraj: Vanja Živić pokazala kako ume da bude žestoka, Janjuša isprozivala za sve pare! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iznenadila sve!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su ugostili Marka Janjuševića Janjuša i Vanju Živić koji su žestoko zaratili.

- Aneli, da li imaš emociju prema Filipu? - upitao je Janjuš.

- Ne zanima me dečko apsolutno više. Ja samo pričam o tome što on dolazi meni u 7 u hotel da me bude, meni je to poniženje života - rekla je Aneli.

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- Ja kad sam bio s njom u odnosu, nisam ništa radio. Što si došla jutros kod mog kreveta? - upitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da bi mu odnela vodu - rekla je Aneli.

- Ne, nego da bi proverila da li sam zaspao zagrljen s Dušicom - rekao je Filip.

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- Janjuše, da li ti je Vanja sinoć ljubomorisala na Aneli? - upitao je Bora.

- Ja sam se našalio sa pevačem da vidim da li zna ko je moja devojka. Ona je mene provocirala i ja sam je ispolivao pivo, kada me ona gađala pastom. Pokazivala mi je k*rac i opsovala me, ja sam samo nju ponižavao i psovao - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devojku niti sam videla, niti sam joj bilo šta rekla. On priča kao da se nečeg seća, a izvređao me i onda mi rekao: ''Kad sam ja to rekao?''. On može da se sprda, a ja ću njemu da ćutim? Kako da ne apsolutno, zabole me ovo moje veštačko d*pe. On meni mlati rukom dok se ja okrećem i jedem pastu. On kao navodno ne veruje da se to desilo, kao sprda se sa mnom. Pošto je kukao da sam mu prosula pastu po majici od 900 evra, onda sam rekla: ''Izađi iz opanaka, pa obuci Fendi'' - rekla je Vanja.

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- Ja sam se u ovu devojku zaljubio i zavoleo sam je. Kada dođe do vređanja partnera, treba završiti. Ja nju volim, ali mi nećemo biti više u odnosu - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.

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