AKTUELNO

Domaći

STRES NAS STIGNE TEK KASNIJE... Ana Radulović mesecima vodila tešku bitku sa zdravljem: Toliko se toga skupljalo...

Izvor: pink.rs/informer.rs, Foto: Pink.rs/S. Zindović ||

Voditeljka "Elite" Ana Radulović nedavno je govorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočila tokom prošle godine, ističući da je stres imao značajan uticaj na njeno stanje.

Kako kaže, sada se oseća znatno bolje, a najveću pažnju usmerila je na sebe.

- Dosta je bolje, ali nekako taj stres nas stigne tek kasnije, ne desi se zdravstveni problem u istom trenutku, toliko toga se verovatno skupljalo i moralo je da ispliva na površinu. Hvala Bogu posvetila sam se svemu tome i dosta se bolje osećam i vodim neki zdrav život i nadam se da će biti još bolje - rekla je voditeljka za "Informer".

Foto: Instagram.com/@ana.radulovic

Podsetimo, Ana Radulović je prošle godine stavila tačku na brak sapevačem Mirčetom Radulovićem, ali su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima zbog zajedničkog sina.

- Meni je jako teško palo, rastura se porodica, preteška je sama pomisao da detetu objasniš da nećemo biti više na okupu. S ove tačke gledišta, shvatam koliko ne treba da se stresiramo i nerviramo. Ne valja ostajati u braku po svaku cenu, jer na prvom mestu nismo dobri sebi, a i pogrešno učimo decu. Mislila sam da je potrebno da oboje nađemo svoju sreću. Seli smo normalno da pričamo, zajedno smo bili svesni toga. Sad vidim da je srećan, radostan i to kad vidim puno mi je srce. Mislim da od žene najviše zavisi kako će razvod da izgleda, možda će mi neko nešto zamerati, ali ja ću reći svoje mišljenje. Ne bih sebe da hvalim, ali radila sam na tome da od starta imamo dobar odnos nakon razvoda - govorila je voditeljka.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/Z. Veljković

Autor: D.T.

#Mirče Radulović

#Zdravstveni problemi

#ana radulović

POVEZANE VESTI

Domaći

REKAO JE DA NEMA DA MI PLATI! Ana Radulović progovorila o suđenju s Ivanom Marinkovićem

Domaći

BOTOKS NE RAČUNAM Ana Radulović priznala šta je sve radila na sebi, a evo kako se nosi sa komentarima (FOTO)

Domaći

Ana Radulović cveta od sreće! Nakon brodoloma otkrila da je zaljubljena: Neka osmeh sve kaže!

Domaći

'SVE ZNAM DA SPREMAM, VAŽNO DA JE ČESNICA TU!' Ana Radulović sa sinom u manastiru na Badnje veče: Voli svaki običaj i uživa u prazniku!

Domaći

Agonija ne prestaje! Gastozova bivša SRAMNO optužila voditeljku, a sada se ne pojavljuje na suđenju: Oglasila se Ana Radulović (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DOMU ANE RADULOVIĆ! Svi se pitaju da li joj je tu i bivši muž: Oglasila se i pokazala koliko je srećna (FOTO)