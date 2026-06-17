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Njene reči će šokirati mnoge: Oglasila se Viktorova sestra nakon što ga je Mina optužila da voli muškarce!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Odnos Viktora Gagića i Mine Vrbaški iz dana u dan šokira mnoge gledaoce kraj malih ekrana, ali čini se i njihove cimere koji svakodnevno gledaju njihove žestoke sukobe i svađe.

Najveći haos izbio je kada je Mina Vrbaški istakla da Viktor Gagić voli muškarce i poveravala se svojim prijateljima kako je videla da on pipa grudi Anđelu Rankoviću, zbog čega je Gagić doživeo nervni slom i hteo da se diskvalifikuje.

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Iako su mnogi mislili da će ovo Viktora osvestiti i skloniti od Mine, čini se da to baš i nije bilo tako. Njih dvoje su se već sutradan pomirili, a mnogi su znali da njegova porodica neće ostati imuna na njihovo pomirenje posle teških optužbi Mine Vrbaški.

Foto: Pink.rs

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali Viktorovu sestru Valentinu koja nije bila toliko rečita kada je ova situacija u pitanju.

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- Laži nisu vredne komentara. Mislim da je veći problem od Mine i Viktora Bora Santana i njegove izgovorene reči većini učesnika i njihovoj porodici - bila je kratka Valentina.

Foto: TV Pink Printscreen

Zbog čega je Valentina ovog puta rešila da bude suzdržana, a ne surova kao što ume, ostaje da saznamo.

Autor: N.P.

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