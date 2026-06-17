Njene reči će šokirati mnoge: Oglasila se Viktorova sestra nakon što ga je Mina optužila da voli muškarce!

Odnos Viktora Gagića i Mine Vrbaški iz dana u dan šokira mnoge gledaoce kraj malih ekrana, ali čini se i njihove cimere koji svakodnevno gledaju njihove žestoke sukobe i svađe.

Najveći haos izbio je kada je Mina Vrbaški istakla da Viktor Gagić voli muškarce i poveravala se svojim prijateljima kako je videla da on pipa grudi Anđelu Rankoviću, zbog čega je Gagić doživeo nervni slom i hteo da se diskvalifikuje.

Iako su mnogi mislili da će ovo Viktora osvestiti i skloniti od Mine, čini se da to baš i nije bilo tako. Njih dvoje su se već sutradan pomirili, a mnogi su znali da njegova porodica neće ostati imuna na njihovo pomirenje posle teških optužbi Mine Vrbaški.

Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali Viktorovu sestru Valentinu koja nije bila toliko rečita kada je ova situacija u pitanju.

- Laži nisu vredne komentara. Mislim da je veći problem od Mine i Viktora Bora Santana i njegove izgovorene reči većini učesnika i njihovoj porodici - bila je kratka Valentina.

Zbog čega je Valentina ovog puta rešila da bude suzdržana, a ne surova kao što ume, ostaje da saznamo.

Autor: N.P.