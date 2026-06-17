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Viktor ipak nije bio veran Mini? Bivša takmičarka Elite otkrila kako je tajno muvao, kad Vrbaški za ovo sazna, neće biti dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Skandal!

U emisiji ''Pitao bih za druga'', voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu takmičarku ''Elite 9'' Radu Todorović, koja je progovorila o odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

- Kako bi Viktor prošao s tobom u odnosu? - upitao je Panda.

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- Naravno da bi završio drugačije nego sa Minom, ali ne radi se o tome. Poenta je što je Mina bila moja drugarica, a onda se smuvala s Viktorom kog je nabacivala meni sve vreme. Baš je ružno ispalo s njene strane zato što ako mi se predstavljala kao drugarica onda neću uzeti njenog dečka s kojim je u priči ili s bivšim. Moram da vam kažem da sam se po izlasku čula sa Viktorovom sestrom, s kojom sam i dalje u kontaktu i ona je devojka predivna apsolutno. Rekla mi je da sam prema Viktoru bila mnogo korektna i da se nisam folirala kao neki i igrala rijaliti kao neki. Ne podržavaju odnos i baš su protiv njega, znam da Viktora ne prepoznaju. Nadam se da će Viktor uvideti kad izađe da sam mu bila prijatelj i da sam sve pričala iz najbolje namere - rekla je Rada Todorović.

Foto: RED TV Printscreen

- Rekla si da poznaješ Minu od ranije? - upitao je Panda.

- Da, upoznala sam je neposredno par dana pre ulaska. Nismo neke velike drugarice, ali mi se tako predstavila. Kad već s nekim gradiš takav odnos, onda to treba i da bude dobro apsolutno. Mogu da kažem da je za neke stvari bila tu, ali na kraju mi nije bila drugarica kolika se predstavljala - rekla je Rada.

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- Anja, pošto ste ti i Mina u sličnim odnosima, da li misliš da mu je Mina dala neko određeno iskustvo da nešto nauči? - upitala je Mc Alex.

- Mislim da jeste nešto naučio, ali Mina mu jeste digla cenu i tu nema priče. Mina jeste bila na lošem glasu, ali opet svi znaju ko je Mina Vrbaški i on čim je ušao u taj odnos onda je sve jasno. Njemu je Mina bila trofej, hteo je da smuva nekog popularnog rijaliti igrača. On bi sad prešao verovatno na neki drugi trofej jer su nebitni bez jakih žena - rekla je Anja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da vam odam tajnu. Viktor dok je bio s Minom, a nije još ni znao za tog dečka iz obezbeđenja, meni je stalno dobacivao: ''Ja i ti bi bili top, ali ti si mnogo luda''. Znači ni on nije bio veran - rekla je Rada.

Autor: N.P.

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